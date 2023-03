Ittoqqortoormiit, Groenlandia

Anche conosciuta come Scoresbysund, è un piccolo insediamento situato nella Groenlandia orientale. Si trova sulla costa del Mare di Groenlandia, vicino alla foce del fiordo più grande del mondo, il Scoresby Sund. Fondato nel 1925, Ittoqqortoormiit è una delle città più remote e isolate del mondo.Caratteristiche: Ittoqqortoormiit è circondata da un paesaggio impressionante e selvaggio, con montagne, ghiacciai e fiordi. La città è famosa per la sua bellezza naturale e per la fauna che la circonda, tra cui orsi polari, balene, trichechi, renne e volpi artiche.