Viaggiare in Islanda ad Aprile è un’esperienza indimenticabile, non solo per l’opportunità di ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale, ma anche per la bellezza del paesaggio e le attività che si possono fare. Se siete alla ricerca di un viaggio straordinario questo posto fa al caso vostro! Dall’atmosfera suggestiva alle temperature fresche ed affascinanti; dal cibo gustoso ai panorami mozzafiato: sarete circondati da incredibili esperienze durante il vostro soggiorno in Islanda. Vi mostreremo come organizzare al meglio il tuo itinerario, dove scegliere i migliori alloggi e quali sono le principali attrazioni da visitare. Preparatevi ad immergervi nel meraviglioso mondo islandese!

Come scegliere il luogo giusto per soggiornare

Quando si pianifica un viaggio in Islanda ad aprile, scegliere con cura il luogo di soggiorno potrebbe fare la differenza. Le città come Reykjavik e Akureyri offrono moltissime opzioni per gli alloggi; quindi, è importante essere consapevoli della zona che si vuole visitare prima di prenotare un albergo. Se desiderate ammirare l’aurora boreale, la posizione geografica è fondamentale: più a nord cambia il clima e in queste zone le temperature sono più basse ma le ore di sole sono molto brevi. Ciò significa che se siete intenzionati a vedere l’ aurora boreale preferirete dislocazioni più a nord rispetto ad esempio Reykjavik o ancora meglio vicino agli spettacolari fiordi della penisola Snaefellsnes! Per quanto riguardano i servizi disponibili, dovrete valutare attentamente qual è la destinazione più comoda ed economicamente accessibile per voi stessi quest’ultimo punto può dipendere anche dai mezzi utilizzati (auto o autobus). Quando organizzate un viaggio in un paese nuovo fate ricerche approfondite su tutti questi dettagli poiché fa veramente la differenza tra un’esperienza indimenticabile ad una frustrante con perdite di tempo e denaro.

Cosa visitare a Aprile in Islanda

Aprile è un mese meraviglioso per visitare l’Islanda. Il clima più tiepido (attenzione alle improvvise tempeste, è opportuno seguire i bollettini meteo locali, anche perché possono essere particolarmente intense, anche con neve) e le ore di luce aumentano, offrendo agli ospiti la possibilità di godere dei suoi paesaggi in modi diversi rispetto al periodo invernale. Reykjavík è un punto ideale da cui partire alla scoperta del paese: può essere fatto a piedi o con il bus Hop-on e Hop-off, che passando per il centro storico vi porta fin nelle zone limitrofe come Laugardalur e Víkingshóll dove si trovano alcune interessanti mostre d’arte contemporanea. Da non perdere anche i tre musei nazionali: l’Armeria Reale, quello Nazionale d’Islanda e il Museo della Natura – tutti con ingresso gratuito – oltre alla chiesa di Hallgrímskirkja, che offre una vista panoramica spettacolare sulla capitale islandese. Per chi amasse fare escursionismo nell’entroterra islandese consigliamo la straordinaria cascata Seljalandsfoss accompagnata dagli altri incredibili canyon del paesaggio circostante tra cui Skógafoss; senza poi dimenticare le formazioni ingegneristiche geotermiche di Hellisheiðarvirkjun vicino all’aeroporto, oppure Hveragerdi situato più ad est lungo la costiera atlantica; entrambi caratterizzati da terreni di colore verde smeraldo profondo. Per gli seiker (amanti della natura selvaggia) suggeriamo una visita a Vestmannaeyjar per osservare nubi incantevoli volteggianti sul mare sotto un pannello solare infuocato!

Cosa mangiare durante un viaggio ad Aprile in Islanda

Durante un viaggio ad Aprile in Islanda, le opzioni alimentari sono ricche e variegate. La cucina islandese è ispirata a quella nordica ed europea e offre piatti tradizionali che risalgono all’epoca vichinga. Grazie al clima mite durante il periodo primaverile, questo paese ha un’abbondanza di prodotti locali freschi come verdure di stagione, pesce pescato nell’Oceano Atlantico Settentrionale o nella Marea del Nord, carne allevata sia su terra che in acquacoltura e vari formaggi artigianali fatti con latte proveniente da pecore islandesi. Per quanto riguarda la colazione è possibile acquistare in qualunque supermercato o negozio della città i classici panini salati (smørrebrod) oppure optare per del pane tostato insieme ad affettati biologici tipici dell’Islanda come il reyktur lop (salmone affumicato) o lo hangikjöt (agnello). Inoltre gli snack preparati con la frutta secca locale sono molto apprezzati dai turisti inglese; tra i più popolari figura lo skyr yogurt naturale servito con semi di canapa. Per pranzo si può assaporare la goulash (minestra cubetti), mentre per cena bisogna provare certamente l’Hákarl – squalo fermentato asciugato – accompagnato dal rakfisk – stoccafisso salmistrato – entrambi presentati indistintamente su buffet informali o ristoranti finemente arredate. Infine, non bisognerebbe trascurare le specialità culinarie fatte a base di bacche selvatiche raccolte durante la camminata sul paesaggio mosso!

Aprile è uno dei periodi migliori per visitare l’Islanda ed ammirare l’aurora boreale. Il clima in Islanda ad Aprile è variabile e spesso imprevedibile, quindi prepararsi con vestiti adatti e soprattutto caldi è importante! Nella capitale le temperature variano dai -2°C a +8°C, ma spesso si raggiungono temperature anche di vari gradi sotto zero. Dato che le condizioni meteorologiche sono mutevoli e incerte, portare un buon set di abbigliamento termico non sarà mai troppo! Inoltre, Aprile può essere caratterizzato da fortissime tempeste che possono rendere difficili i viaggio nell’entroterra o gite in barca. Quando il tempo lo permette, la gamma di temperature rimane tra 0 ° C durante la notte e 6 ° C durante il giorno con soleggiate mattine seguite da pomeriggio nuvolosi e freschi ventilati. In generale tende avvengono piogge leggere e miste a nevischio. Il vento è quasi sempre presente, e può superare i 100 km orari durante i giorni di tempesta.

Consigli su come vestirsi durante un viaggio ad Aprile in Islanda

Assicurati di prendere abiti resistenti alle intemperie se decidi di visitare l’Islanda ad aprile. Il clima può essere imprevedibile e cambia frequentemente, quindi è importante prepararsi per eventualità. Abbigliamento morbido in più strati è un must: puoi indossarlo o toglierlo a seconda delle condizioni meteorologiche. Indipendentemente da dove vai, assicurati di portare calze spesse, un cappello, guanti e stivaloni termici caldi con suola antiscivolo. Inoltre, vestiti con qualcosa che sia comodo e facilmente lavabile in caso tu debba affrontare fango o acquazzoni improvvisi durante la tua avventura islandese! Un impermeabile leggero sarà d’aiuto per mantenerti asciutto durante gli scrosci di pioggia.