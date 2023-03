Se stai cercando un viaggio per un luogo incredibile e affascinante, allora dovresti prendere in considerazione la Lapponia finlandese, che ospita la città di Rovaniemi. Questa città è nota per la sua atmosfera magica, la sua bellezza naturale e la sua posizione privilegiata, situata proprio sul Circolo Polare Artico.

Il periodo migliore per visitare Rovaniemi e la Lapponia è senza dubbio l’inverno, tra novembre e marzo. Durante questo periodo, si possono godere le bellezze naturali come le aurore boreali, la neve e il paesaggio innevato. È anche il momento in cui il famoso Babbo Natale è presente nella sua casa ufficiale a Rovaniemi e quando ci sono molte attività invernali come lo sci, le escursioni con le slitte trainate da cani o renne e il motoslittismo.

Il clima in Lapponia può essere estremamente freddo, con temperature che scendono anche a -30°C, quindi è importante vestirsi in modo adeguato. Indossare strati termici, guanti, sciarpe e cappelli sono essenziali per godersi il viaggio in completa sicurezza.

Come arrivare a Rovaniemi dall’Italia

Con volo diretto: è possibile prenotare un volo diretto dall’Italia all’aeroporto di Rovaniemi. Le compagnie aeree che operano voli diretti includono Finnair e Norwegian.

Volo con scalo: se non c’è un volo diretto disponibile, puoi considerare di prenotare un volo con scalo. Le compagnie aeree che operano voli con scalo includono Finnair, Lufthansa e KLM.

Treno: puoi prendere un treno da Helsinki a Rovaniemi. Il viaggio dura circa 8-12 ore a seconda del treno che si sceglie.

Autobus: ci sono diverse compagnie di autobus che offrono servizi tra Helsinki e Rovaniemi. Il viaggio dura circa 11 ore.

In generale, il volo diretto è l’opzione più veloce ed efficiente per raggiungere Rovaniemi e la Lapponia dalla Italia. Tuttavia, se si vuole godere di un viaggio panoramico attraverso la Finlandia, il treno e l’autobus sono buone opzioni da considerare.

Dove alloggiare

Ci sono molte opzioni di alloggio a Rovaniemi e nella Lapponia, per soddisfare tutti i gusti e le esigenze di budget. Ecco alcune delle opzioni più popolari:

Hotel di lusso : ci sono diversi hotel di lusso a Rovaniemi , come l’Arctic TreeHouse Hotel e il Santa’s Hotel Santa Claus . Questi hotel offrono camere spaziose, servizi di alta qualità e spesso organizzano attività come le escursioni in motoslitta o le passeggiate con le renne.

: ci sono diversi hotel di lusso a , come e il . Questi hotel offrono camere spaziose, servizi di alta qualità e spesso organizzano attività come le escursioni in motoslitta o le passeggiate con le renne. Rifugi invernali : ci sono molti rifugi invernali in Lapponia, dove è possibile soggiornare in accoglienti cabine di legno , circondate dalla natura incontaminata. Alcuni esempi includono il Kakslauttanen Arctic Resort e il Levi Spirit .

: ci sono molti rifugi invernali in Lapponia, dove è possibile soggiornare in accoglienti , circondate dalla natura incontaminata. Alcuni esempi includono il e il . Case vacanza : se stai cercando un’opzione più economica, puoi considerare di affittare una casa vacanza. Ci sono diverse case vacanza disponibili in tutta la Lapponia, adatte a famiglie o gruppi di amici.

: se stai cercando un’opzione più economica, puoi considerare di affittare una casa vacanza. Ci sono diverse case vacanza disponibili in tutta la Lapponia, adatte a famiglie o gruppi di amici. Ostelli e campeggi : se stai cercando un’opzione ancora più economica, ci sono anche ostelli e campeggi disponibili a Rovaniemi e nella Lapponia . Alcuni esempi includono il Hostel Cafe Koti e il Camping Rovaniemi .

: se stai cercando un’opzione ancora più economica, ci sono anche ostelli e campeggi disponibili a . Alcuni esempi includono il e il . Indipendentemente dall’opzione di alloggio scelta, è consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto durante i mesi invernali, quando la Lapponia è una meta turistica molto popolare. Inoltre, è importante tenere presente che durante i mesi invernali le temperature possono essere molto rigide; quindi, è importante scegliere un alloggio che offra un buon livello di riscaldamento per garantire il massimo comfort durante il soggiorno.

Cose da fare e non perdere nel viaggio a Rovaniemi

Ci sono molte attrazioni e cose da vedere a Rovaniemi e nella Lapponia, ma ecco alcune delle principali che non dovresti perdere durante il tuo viaggio:

Il Villaggio di Babbo Natale: il villaggio è aperto tutto l’anno ed è un must per tutti i visitatori. Qui potrai incontrare Babbo Natale, visitare la sua casa e incontrare le renne. Aurore boreali: durante i mesi invernali, puoi ammirare le aurore boreali, uno spettacolo naturale unico al mondo. Ci sono diverse attività disponibili, come un tour guidato delle aurore boreali. Safari con le renne: la Lapponia è nota per le renne e un safari con le renne è un’esperienza autentica e unica. Durante l’escursione, puoi godere del paesaggio innevato e imparare di più sulla cultura Sami, i pastori di renne della Lapponia. Motoslittismo: il motoslittismo è un’attività adrenalinica e divertente che ti permette di esplorare la Lapponia in modo diverso. Ci sono diverse attività disponibili, come i tour di motoslittismo notturni. Museo Arktikum: il museo racconta la storia della Lapponia, della natura e della cultura Sami. È un’esperienza educativa e interessante per conoscere meglio la Lapponia e la sua storia. Parco Nazionale di Pyhä-Luosto: questo parco nazionale è famoso per le sue meravigliose escursioni e per la sua bellezza naturale. Potrai fare escursioni con le ciaspole, vedere le cascate e ammirare il paesaggio innevato. Sci di fondo: la Lapponia è famosa per lo sci di fondo, e ci sono molte piste da sci di fondo per tutti i livelli di abilità. Pesca sul ghiaccio: durante l’inverno, potrai provare la pesca sul ghiaccio, un’attività tradizionale nella Lapponia.

Queste sono solo alcune delle attività e delle attrazioni che puoi trovare a Rovaniemi e nella Lapponia. Ci sono molte altre cose da fare e vedere, quindi assicurati di pianificare il tuo viaggio in modo adeguato per sfruttare al massimo la tua vacanza invernale nella Lapponia finlandese.

Il cibo da provare assolutamente

La cucina della Lapponia è ricca di sapori e ingredienti unici. Ecco alcuni dei piatti tradizionali che non dovresti perdere durante la tua visita:

Zuppa di renna : la zuppa di renna è uno dei piatti più famosi della cucina lapponese. È una zuppa densa e cremosa, fatta con carne di renna, patate e carote.

: la zuppa di renna è uno dei piatti più famosi della cucina lapponese. È una zuppa densa e cremosa, fatta con carne di renna, patate e carote. Salmone affumicato : la Finlandia è famosa per il suo salmone affumicato. È un piatto semplice, ma delizioso, perfetto per un antipasto o un pasto leggero.

: la Finlandia è famosa per il suo salmone affumicato. È un piatto semplice, ma delizioso, perfetto per un antipasto o un pasto leggero. Carne di renna : la carne di renna è un ingrediente comune nella cucina lapponese. Viene cucinata in molti modi diversi, ma uno dei piatti più famosi è il filetto di renna, servito con patate e funghi.

: la carne di renna è un ingrediente comune nella cucina lapponese. Viene cucinata in molti modi diversi, ma uno dei piatti più famosi è il filetto di renna, servito con patate e funghi. Pancakes finlandesi : le pancake finlandesi sono spesse e morbide, servite con marmellata di mirtilli rossi. Sono un dolce tradizionale molto popolare.

: le pancake finlandesi sono spesse e morbide, servite con marmellata di mirtilli rossi. Sono un dolce tradizionale molto popolare. Pane di segale : il pane di segale è un pane scuro e denso, molto comune nella cucina finlandese. Viene spesso servito con formaggio o salmone affumicato.

: il pane di segale è un pane scuro e denso, molto comune nella cucina finlandese. Viene spesso servito con formaggio o salmone affumicato. Bevande calde: durante l’inverno, le bevande calde sono un must. Il glögi, una bevanda calda di vino speziato, è molto popolare in Finlandia, così come il cioccolato caldo e il tè alle erbe.

In definitiva, un viaggio a Rovaniemi e nella Lapponia è un’esperienza unica e indimenticabile. La bellezza naturale, l’atmosfera magica e la vasta gamma di attività invernali lo rendono il luogo ideale per una vacanza invernale.