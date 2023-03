Ciao, sono Piero, un appassionato viaggiatore e sviluppatore web che ama scoprire nuove culture e raccontare il mondo attraverso la tecnologia. Il mio lavoro di sviluppatore mi permette di lavorare da remoto da ogni angolo del pianeta, questo mi permette allo stesso tempo di Viaggiare per il mondo 🌍 per scoprire nuove culture, esplorare piatti locali e sviluppare fantastici siti web, e-commerce e app mobili per i miei clienti e per tutti coloro che vogliono digitalizzare il loro business. #RemoteWorking #Sviluppatore #Esploratore