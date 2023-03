Il sogno di molti è quello di scoprire la grande città che non dorme mai. Ma New York, con i suoi infiniti luoghi da vedere e le sue infinite possibilità, può risultare scoraggiante a coloro che hanno solo pochi giorni a disposizione per esplorarla! Per fortuna, abbiamo preparato una guida speciale dedicata proprio a questa situazione: “Scoprire la Grande Mela in Tempo Record: 5 Giorni a New York!” In meno di una settimana riuscirai ad assaporare il meglio della più grande metropoli degli Stati Uniti d’America. Prenditi qualche minuto ed immergiti nel nostro itinerario ricco di emozionante avventura. Visiterai musei iconiche come MoMA e spettacolari monumenti come Empire State Building; godrai dello shopping folle del quartiere Midtown; camminerai tra gli immensi grattacieli di Manhattan e il Financial District; visitare l’iconico Central Park e tanto altro ancora!

Giorno 1: Visita ai Siti Iconici e alle Attrazioni Top

Il primo giorno del vostro viaggio veloce a New York sarà dedicato a visitare i famosi luoghi iconici della città. Inizierete la mattinata partendo da una delle icone più conosciute di New York, Times Square. Ammirerete le sue scintillanti luci e negozi colorati e scatterete un sacco di foto su questa piazza emblematica. Dopo aver goduto della frenetica energia di Times Square, sarete trasportati al Teatro Apollo per apprezzare non solo la sua storica architettura ma anche la cultura musicale che ha ispirato generazioni nel corso degli anni. Quindi sarete portati all’Empire State Building dove potete ammirare panorami mozzafiato dalla terrazza principale situata al 86° piano. Successivamente farete un breve salto attraverso Central Park, il grande polmone verde della città, che offre incredibili scorci naturalistici ed esperienze autentiche con localmente artisti in strada e tanto altro ancora! Infine, concluderete la gita guidata al MOMA (Museo d’Arte Moderna), dove potete immergervi nell’incredibile collezione artistica presentata all’interno del museo modernista.

Visitare Il Memorial 911, delle Torri Gemelle, con al centro le due torri abbattute, e l’Adrian Smith Memorial Plaza che commemora coloro che hanno perso la vita nell’attentato, con lo scorrere dell’acqua e vedere incisi i nomi di tutte le vittime dell’attentato è qualcosa che ancora emette dei brividi in tutto il corpo. Gli spazi pubblici includeranno aree verdi per ricordare le vittime e i familiari, nonché giardini ed elementi architettonici in onore a chi ha cercato di salvare altre persone durante l’attacco terroristico.

Giorno 2: Escursioni nell’entroterra della Città

Giorno 2: Escursioni nell’entroterra della Città. Se siete alla ricerca di un’esperienza più rilassante, perché non andare a fare un po’ di esplorazione al di fuori dalla città? Prendete i mezzi pubblici fino ad arrivare agli Hudson Valley e godetevi l’atmosfera tranquilla delle montagne fumose, boschi verdi e laghi pacifici. Ci sono centinaia di sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta con possibilità anche per le escursioni in barca! Potrete ammirare colorati paesaggio autunnali, il fiume Hudson che scorre placido ed imponente o se siete fortunati avvisterete gli animali selvatiche come cervoni, alci e volpi rosse! La seconda parte della giornata sarà spesa tra piccoli villaggi o sulle rive del fiume e dove potrete assaporare la cucina locale preparata con prodotti provenienti dai campi e da case coloniche ancora in funzione. Ovunque andiate sappiate che troverete sempre qualcosa di buono da mangiare grazie alle numerose cantine artigianali sparse lungo la valle!

Giorno 3: La Scena Teatrale di Broadway

Giorno 3: La Scena Teatrale di Broadway. Per gli amanti della recitazione e del teatro, una gita a New York non è completa senza visitare la scena teatrale di Broadway. Dal musical più famoso al mondo come “Hamilton” al cult classico come “Cats”, c’è qualcosa per tutti allo spettacolo. Se siete fortunati potreste anche ottenere biglietti scontati se prenotate con anticipo presso il New Amsterdam Theatre, ma consiglierei comunque sempre d’informarsi prima sugli spettacoli attualmente in scena! E poiché sarete a New York, non esitate ad approfittarne e andare a vedere uno show notturno dopo le 20:00 – l’esperienza sarà indimenticabile! Dopodiché concedetevi un momento per passeggiare lungo Broadway ed assaporarne l’elettrizzante atmosfera che riempie le strade; è qui che tutto ha inizio!

Giorno 4: Le Spese sono Imprescindibili!

Giorno 4: Le spese sono imprescindibili! Dopo una giornata densa di attività, è ora di affrontare le spese. Anche se potrebbe essere tentante spendere oltre il budget previsto, ricordatevi che c’è sempre un modo per risparmiare nella Grande Mela. Per prima cosa, prendete in considerazione l’idea di fare shopping nel quartiere dei mercatini rionale del Bronx e a Chinatown al Greenwich Village. Troverete articoli interessanti a prezzi molto più convenienti rispetto alle boutique chic del centro. Se siete all’interno dell’area commerciale principale, fate un giro presso i grandi magazzini Macy’s e Bloomingdale’s dove avrete la possibilità di acquistare capi firmati ad un prezzo inferire rispetto alle boutique sulle strade limitrofe. Inoltre, è consigliabile prepararsi da pranzo con qualcosina dai fornitori localmente famosi come Katz’s Delicatessen oppure chiamate il vostro hotel/motel ed ordinando un pasto takeaway prima dello shopping invece che mangiarlo al ristorante; così facendo non dovrete occupare troppo tempo ma sarete comunque sazi per passare il restante pomeriggio passeggiando tra le strade di New York.

Giornata 5: Visitare la Città dall’Alto

Giornata 5: Visitare la Città dall’Alto. La giornata di oggi sarà dedicata ad uno dei modi più affascinanti per godersi New York: dall’alto! Una vista a volo d’uccello consente di ammirare i tantissimi grattacieli che scandiscono l’intera città, le strade e il trambusto delle persone. Per farlo con tranquillità, consigliamo di salire su l’Empire State Building con vista dalla terra posta all’86° piano, fino a salire al 102° piano per ammirare il paesaggio pazzesco newyorkese. Consigliamo di visitare gli osservatori prima del tramonto, cosi da godere la vista sia di giorno, con tramonto sia la sera al calar del buoi, con tutta la città illuminata, sarà un’esperienza pazzesca. Ci si può inoltre divertire andando a fare shopping al Chelsea Market e prendere un panino gustoso in una delle tante bancarelle presenti nel quartiere Meat packing District. Non possiamo poi non citare la grande esperienza offerta da Top of the Rock Observation Deck, che offre splendidi scorci su Central Park e tutta Manhattan da 82 piani più altro ancora! Insomma tra grattacieli imponente e vite frenetiche riuscirai a capire propriamente come mai New York sia così famosa ed effervescente!