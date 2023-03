Se stai cercando una destinazione da sogno, Espalmador è quello che fa per te! Quest’isola incantata situata nel Mar Mediterraneo offre paesaggi mozzafiato e spiagge di sabbia bianca invitanti. Il clima mite consente a chiunque di rilassarsi e godersi la pace della natura per tutto l’anno. Un paradiso tropicale in mezzo al Mediterraneo occidentale, con condizioni ideali non solo per le vacanze ma anche per praticare sport o attività ricreative come vela o snorkeling. Ancora più sorprendente, il territorio selvaggio e intatto delle sue paludi costiere regala emozionante avvistamento fauna selvatica. Non esitare ad andarci: lascia che l’incanto di quest’isola ti trasporti in un posto incredibile!

Il paradiso del levante balearico

Il paradiso del Levante Balearico è un’oasi di pace e tranquillità situata sull’isola di Espalmador a nord-est de Maiorca, nella Spagna meridionale. Qui il passato si fonde con la modernità offrendo un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che scelgono questa destinazione. La bellezza del paesaggio, caratterizzato da colline lussureggianti ricoperte di ulivi e vigneti interrotti da grandi spianate dove crescono ancora i giardini segreti della tradizione agricola mediterranea; le insenature turchese che creano baie naturalmente protette dal vento; il clima invidiabile con inverni miti ed estati accoglientemente fresche; le spettacolari spiagge di sabbia bianca o ciottolosa bagnate da acque cristalline vi conquisteranno al primissimo sguardo. Situata tra due isolotti fratellini, esplorare l’isola incantata comporta molte diverse possibilità: andare alla scoperta delle sue tante calette incontaminate o fare sport acquatici come snorkeling o immersione subacquea in paludi e grotte marine coperte da coralli coloratissimi oppure passeggiate a cavallo lunghe la costiera tra verdi praterie nonché affascinanti escursionistiche sul territorio circostante. Inoltre, qui troverete numerosi campetti idealmente appostati per un po’di relax assaporando i rilassanti tramonti.

Sull’isola di Espalmador: una breve storia

L’isola di Espalmador è un vero e proprio paradiso nel Mediterraneo, a meno di 5 km dalle coste della vicina Ibiza. Una volta sconosciuta ben oltre le spiagge più famose delle Baleari, l’isola ha recentemente attirato un gran numero di visitatori alla ricerca di tranquillità e bellezza naturalistiche intatte. Grazie alle sue magnifiche acque cristalline e alle sue spettacolari baie segrete, l’isolotto stellare è stato descritto come il “paradiso della vela” per la sua posizione perfetta ed eccezionale anche per praticare sport acquatici quali snorkeling e immersione. La costa orientale dell’isola presenta numerose calette sabbiose che offrono rifugio agli appassionati di kayak in cercai paesaggi indimenticabili da esplorare. Per quanto riguarda la storia sull’Isola incantata alcune persone credono che risalga all’epoca romana quando fu nominata come “Espalmador Insulam” (letteralmente Isolotto Piacevole). Altri rimandano ad epoche successive quando i colonizzatori arabi piantarono ulivi secolari nell’entroterra, rendendo ancor più suggestivo quest’angolo mediterraneo incontaminato dallo scorrere del tempo. Oggigiorno si contano circa 300 abitanti fissi che vivono principalmente nella parte settentrionale dell’Isola dedicandosi all’agricoltura biologica locale ed al turismo responsabile: qui si possono trovare piccolissimi villaggio con case bianche circondate da uliveti caratteristiche dove godere del silenzio assordante che regna sovrano tra queste profonde radici cultural ed ambientali isolane!

L’isola di Espalmador è una destinazione magica, ideale non solo per le sue spiagge da sogno ma anche per il suo clima mediterraneo. Il sole splende tutto l’anno, con estati calde e inverni miti. La temperatura dell’acqua che circonda l’isola resta costantemente intorno ai 20 gradi Celsius nel corso dell’anno, rendendo la zona perfetta per immersioni subacquee e snorkeling. Per chi desidera trascorrere un po’ di tempo sulla terraferma, i panorami incontaminati regalano ore piacevolmente trascorse all’aperto tra alberi secolari ricoperti di fiori colorati o passeggiate rilassanti lungomare. Le escursionistiche sono un altro modo divertente ed emozionante per scoprire la bellezza naturale dell’isola: dalle rovine antiche a quelle moderne come il faro situato in cima alle scogliere. L’ambientazione ideale del clima mediterraneo rendono Espalmador la meta perfetta per godersi le vacanze; vicino all’Italia geograficamente ma distante esattamente quanto basterebbe ad assaporare quella sensazione spensierata tipica delle vacanze veraci! Con temperature idealmente moderne durante tutto l’arco dell´anno.

Spiagge da sogno nell’Isola incantata di Espalmador

L’isola incantata di Espalmador è un luogo magico e selvaggio, ospitante spiagge da sogno che sono davvero incontaminate e piene di meraviglie. La visione dei paesaggi mozzafiato che si possono ammirare da queste località è qualcosa di irripetibile: distese infiniti di sabbia bianca, mare turchese e cristallino con acque trasparentissime, palme che scendono fin sulla battigia ed una vegetazione rigogliosa a contornarle. Tutto ciò è arricchito anche da alcuni insediamenti umani dove poter vivere la tipica tranquillità delle isole del Mediterraneo in tutta la sua grandiosità. Nelle aree principali troverete strutture complesse come ristoranti con cucina locale ed internazionale, diverse attività ricreative come kayak per esplorare i fondali marini oppure immersioni subacquee per ammirare la flora e fauna abissale. Ma nel resto dell’isola c’è molto meno presenza umana lasciando così la possibilità di godere degli angoli più remoti senza sentire il pesante caos urbanistico presente in altri luoghi similarmente famosi. Inoltre il clima mite regna sovrano durante tutti i mesoni dell’anno rendendo le temperature gradevolmente tutto l’anno permettendo un mini-break tropicale durante qualsiasi periodo dell’anno affidandosi unicamente la fortuna meteorologica del giorno specificato.. Prenotate dunque un volo esplorate l’Isola Incantata di Espalmador! Sará un viaggio indimenticabile tra paradisi terrestri mozzafiato!

Consigli utili per visitare la meravigliosa isola

Esplorare l’isola incantata di Espalmador è una delle più belle esperienze che si possano fare. La sua posizione geografica tra Ibiza e Formentera la rende perfetta per godere di un clima da favola, dove trascorrere ore serene nella natura incontaminata ed esplorare le spiagge da sogno. Se state programmando la vostra vacanza in quest’isola bellissima, eccovi alcuni consigli utili: Primo fra tutti: organizzatevi con largo anticipo! L’isola non dispone di grandi strutture ricettive o trafficati aeroporti internazionali; quindi, cercate di prenotare il vostro volo a tempo debito e controllate i servizi presenti durante il periodo in cui visiterete l’Isola. Inoltre, è importante dotarsi dello scooter come mezzo principale per muoversi tra le varie località dell’Isola; potrete noleggiarne un paio presso gli stabilimenti di sponda direttamente all’arrivo o conoscendole persone del posto di partenza (San Antonio – Ibiza). Con lo scooter avrete più libertà ed autonomia non solo sugli orari ma anche sulla pianificazione della vostra vacanza. Altrettanto consigliamo noi scegliere bene dove alloggiate. La maggior parte dell’Isola di Espalmador sono spazi naturali, perciò, potrebbe esserci difficile trovare strutture ricettive comode ma se arrivate preparati potrete andare a dormire in campeggio presso qualche piccolo villaggio. Oppure vi consigliamo di alloggiare nell’isola vicina di Formentera, dove troverete sicuramente alloggi come hotel, BnB e case in affitto.