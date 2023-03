Chi ha detto che i sogni non si realizzano? Se ti state chiedendo dove andare per il vostro prossimo viaggio in prossimità delle vacanze di Pasqua, lasciatevi trasportare in una magica isola greca: Santorini! Ad aprile questo piccolo paradiso diventa ancora più affascinante con le sue spettacolari meraviglie naturalistiche e culturali. Quindi mettetevi comodi e preparatevi a scoprire tutti i segreti di questa destinazione incantata nel Mediterraneo. Da villaggi di pescatori arroccati sulla costa alle antiche rovine dell’Odissea omerica, c’è tanto da ammirare ed esplorare a Santorini. Il clima mite rende la primavera l’ideale per godersene ampiamente; è allora che potrete immergervi nella cultura locale senza dover guardare sempre l’orologio. Scoprite come organizzarvi al meglio con nozioni utili sul trasporto pubblico, attività ricreative adatte alle vostre preferenze e molto altro ancora!

Esplora le più belle spiagge di Santorini

Santorini è un’isola di Grecia meravigliosa, ricca di storia e tradizioni. Aprile è il periodo migliore per visitarla a causa del clima temperato ed assenza di pioggia. Un’esperienza meravigliosa da non mancare durante la vostra vacanza in Grecia, sarà esplorare le spiagge più belle dell’isola. Diversamente dalle altre isole greche che sono prive di spiagge (come Naxos o Milos), Santorini offre delle bellissime spiagge sabbiose come Perissa, Kamari e Red Beach con acque cristalline ed un paesaggio mozzafiato. La prima è molto lunga e la seconda viene sempre prescelta da chi ammira alba ed al tramonto poiché ha le caratteristiche geografiche giuste per goderne appieno; mentre la terza regala panorami unici grazie all’omonimo colore delle scogliere rosse che si affacciano sulla baia formata dalla sabbia nera vulcanica così densamente presente nell’intero arcipelago greco. Se non bastasse l’ambientazione tutta naturale, quest’ultima offre anche servizio bar direttamente a bordo mare; infine, White Beach nella parte occidentale dell’isola vi attenderà con il suo bianco candore altrettanto suggestivo! Languono i chilometri costieri pronti ad essere esplorati: noleggiate un moto-scooter o affittate un quad bike per riuscire a girare comodamente tra gli villaggi pescatori di Akrotiri o Firostefani finchè vedrete i fenicotteri colorati solcare l’acqua blu cobalto tipici della zona…

Suggerimenti per la vita notturna a Santorini

Santorini offre una meravigliosa atmosfera notturna, ideale per tutti gli amanti della vita notturna. C’è qualcosa per tutti a Santorini, dai club all’aperto sul lungomare fino alle discoteche più raffinate. Per cominciare la serata è possibile fermarsi in alcuni tradizionali caffè greci o bar nella zona di Oia e Fira prima di entrare nel mondo della vita notturna più sfrenato. Se cercate un po’ di divertimento allora date un’occhiata a Club Pisces, Parea Bar & Grill ed Eblina Beach Club che rappresentano solo alcune delle tante opzioni presenti sull’isola. Per le coppie che desiderano trascorrere la serata ballando insieme c’è La Source ad Ammoudara (non lontana da Fira). La discoteca è ben strutturata con diversi generi musicale in programma durante i vari giorni al fine settimana ed ha anche un piccolo parco giochi per bambini. Inoltre se siete amanti del jazz e blues non potete assolutamente mancare il Jazz & Blues Nightclub situato tra i vicoli vecchio stile di Imerovigli dove si esibiscono gruppi locali ogni sabato sera.

Partecipa alle manifestazioni e festival in programma ad Aprile

Mentre vi godete la magia di Santorini ad Aprile, partecipate anche alle numerose manifestazioni e festival che si tengono sull’isola in questo periodo dell’anno. Ad esempio, a Fira potrete ammirare l’apertura del Festival Internazionale della Musica Classica che si svolge ogni primavera da più di cinquant’anni. Ascolterete i grandi concerti diretti dai migliori maestri internazionali nelle splendide sedute all’aperto vicino al mare. Inoltre, nell’ultimo week-end del mese c’è il Tradizionale Festival di Pasqua che coinvolge tutta l’isola con un fantastico programma di eventi: musica dal vivo, spettacoli teatrali al crepuscolo e feste tradizionalmente animate da sacerdoti locali cantando inni religiosissimi fino a mattina prestissimo! La notte precedente è dedicata alla famosa Processione della Raggia dove cortei colorati riempiono le strade, accompagnati da centinaia di torce accese per illuminarli mentre camminano lungo il sentiero circondato dalla natura selvaggia santoriniana. Per concludere in bellezza la vostra visita ad aprile non mancate le celebrazioni del Maggio Grifoniano! Un altro festival ricco di cultura e divertimento.

Visita i siti archeologici dell’isola

Uno dei motivi principali per cui Santorini è così apprezzata e visitata in tutto il mondo, sono i suoi ricchi siti archeologici. Visitare queste aree fa parte di un’esperienza indimenticabile, che nessun viaggiatore dovrebbe lasciarsi sfuggire durante la propria permanenza nell’isola. I più importanti siti archeologici di Santorini sono Akrotiri e Thera. Akrotiri è stato scoperto negli anni ’60 ed è un villaggio minoico che risale circa al 16° – 17° secolo aC; si trova ad Akrotiri a sud est dell’isola. Quel luogo racconta la storia della civiltà Minoica prima del grande terremoto avvenuto tra il 1500 e il 1600 aC, che determinò l’affondamento di alcune isole attorno alla Grecia antica come Creta e Samos (oltre ovviamente alle isole Cicladi). Thera invece rappresentava l’antica capitale della civiltà Minoa primaria ed era conosciuta anche come “Poseidonia”. Si tratta di un grandiosissimo complesso architettonico costruito dagli uomini del periodino minoaico intorno al 3° secolo aC e comprendeva templi dedicati ad Apollo nonché altri restanti finemente rifiniti qualche millennio addietro da ceramiche colorate dal design straordinario. Entrambi questi siti son sta turnati patrimonio UNESCO nel 1999 offrendoci preziosi reperiti storici da ammirare in quelle zone: dai vasi dipinti alle statue modellate con argilla; dagli affreschi murales agli strumenti musicali originalmente piniti . Inoltre, i nostri occhi potranno godere di paesaggi naturali e spettacolari circondanti da tesori archeologici! Non mancare dunque alla visita di questi siti archeologici a Santorini.

Goditi il miglior cibo greco a Fira

Fira è un punto focale dell’isola di Santorini ed è una città meravigliosa da visitare, soprattutto quando arriva la primavera. Offre alcuni dei migliori ristoranti greci in tutta l’isola, dove puoi gustare i piatti classici come moussaka e tzatziki con vista sull’incredibile panorama del vulcano. Puoi anche prendere un drink al tramonto mentre guardi il sole scomparire dietro l’orizzonte! Ognuno dei locali offre qualcosa di speciale; dai fruttivendoli alle trattorie all’aperto a bordo piscina che servono insalate fredde e pesce fresco preparato appena cucinato. Cercate il famoso “Jimmy’s Gyros” o “Pyrgos Tavern”, due dei posticini più popolari per assaggiate le specialità localmente acquistate nella regione di Thira, come formaggio feta fresco o calamari arrostiti. Assicurati sempre di ordinare le olive deliziosamente marinate e se ti sentirai avventuroso optare per lo stufato lento tipico con carne al curry! Per godersi veramente la magia culinaria ellenica, ricordati: non essere timido quando si tratta degli ingredienti base e condimento forte! Quindi goditi il miglior cibo greco a Fira durante la tua visita ad Aprile o per le vacanze Pasquali su quest’incantevole isola nel Mar Egeo!