Sei pronto a scoprire la città di Chicago? Benvenuto! La guida definitiva per organizzare un viaggio a Chicago è quello che fa per te. Qui ti mostrerò tutto ciò che devi sapere sulla terza più grande metropoli degli Stati Uniti, dalle meraviglie da non perdere al clima nel Midwest fino alle prelibatezze culinarie della zona. Esplora insieme a me le straordinarie attrazioni turistiche e i luoghi famosi, trova il modo migliore di visitarli ed esplorarne gli angoli segreti senza trascurare deliziosa cucina locale. Imparerai anche qualcosa in più sulle bellezze naturalistiche e storiche di questa vivace regione americana ricca di cultura, storia e divertimento. Ti invito dunque ad immergerti nello spirito vibrante della Windy City!

Cosa vedere a Chicago

Chicago, conosciuta come la capitale dell’architettura e del divertimento offre una vasta gamma di cose da vedere. Tra i principali luoghi di interesse spicca la Willis Tower, che si erge sulle rive del fiume Chicago. Salire al 103° piano per godersi una vista panoramica mozzafiato è un must assoluto se si visita questa città! Altri punti d’interesse notevoli sono Cloud Gate, un monumentale scultura in acciaio nello Millennium Park; l’Arco Cervi a Lincoln Park; Art Institute of Chicago; Magnificent Mile e Navy Pier. Se amate le attività all’aria aperta non potete perdervi le splendide sponde e i laghi della metropoli americana: Cicero Beach è forse il più grande parco urbano degli Stati Uniti dove fare passeggiate ed escursionismo. Inoltre, negli ultimi anni molte zone storiche o abbandonate hanno subito restauro conservativo per riconvertirsi ad uso pubblico creando nuovi spazi espositivi come Galleries of the Hyatt Hotel o The Loop Creative Arts District.

Il clima di Chicago è famoso per essere molto variabile; quindi, non si può prevedere mai cos’accadrà (seguire sempre i bollettini meteo locali, sono eccezionalmente affidabili). Le temperature nella città possono variare da un minimo di -30°C in inverno a +35°C in estate, con l’aggiunta di forti venti che la caratterizzano durante tutte le stagioni. Il periodo migliore per visitare Chicago è da maggio ad ottobre, anche se i mesi più caldi sono luglio e agosto, e non è da escludere che troviate varie giornate pazzescamente afose. Grazie alla posizione della città nel nord degli Stati Uniti, la primavera arriva più tardi rispetto alle altre zone del paese. In settembre il clima diventa rapidamente piuttosto freddo ed è generalmente un buon momento per godersi festival come il Blues Festival e Taste of Chicago ma bisogna fare attenzione al maltempo che può arrivare abbastanza improvvisamente. L’inverno dura da novembre a marzo con temperature molto basse ed eventualmente neve polverosa abbastanza frequentemente; quest’ultima condizione renderebbe ognuno felice soprattutto se volete prendere parte ad eventi come Winter Wonder Fest al Navy Pier!

Dove alloggiare a Chicago

Chicago è una grande città con molte opzioni di alloggio. Dal lusso ai boutique hotel, dalle suite agli ostelli, il visitatore può scegliere tra un’ampia gamma di strutture in tutta la città. Se si desidera qualcosa che offra viste mozzafiato sulla città e servizi eccellenti, i grattacieli della Magnificent Mile sono ideali. Altri quartieri come Lincoln Park e Wicker Park sono ricchi di hotel economicamente accessibili oltre ad alcuni degli alberghi più famosi del mondo! Selezionare un posto dove alloggio dipende dalla zona che si desidera esplorare durante il proprio viaggio a Chicago. Per coloro che stanno pianificando brevi soste nel cuore della città potrebbe essere consigliabile organizzare pernottamento sul Loop o nell’area River North, quest’ultima è notevolmente popolare grazie alle sue numerose attrazioni e ristoranti situati nelle vicinanze. Coloro che preferiscano dormire nello skyline straordinario del Lake Shore Drive dovrebbero mirare verso le zone Gold Coast ed Streeterville per trovare proprietà imponenti che offrono servizi di altissimo livello. Un’altra area intraprenderebbe Michigan Avenue: qui troverete alcuni degli alberghi più esclusivi della città.

Cibo da non perdere a Chicago

Chicago è una città con un’offerta culinaria eccezionale per persone di tutti i gusti. Un po’ come molte altre grandi metropoli degli Stati Uniti, Chicago ha diversi piatti locali che offrono un’esperienza di gusto davvero piacevole. Perciò, se volete godervi al meglio la cucina della città e assaporare le verdure così come i famosi hot dog alla Chicago-style, eccovi alcuni cibi imperdibili da sperimentare durante il vostro viaggio! Iniziamo con gli Hot Dog alla “Chicago-Style”: sono disponibili in qualsiasi angolo della città ed hanno un sapore deliziosamente speziato. Son serviti su panini bianchi tostati e ricoperti con pezzo di pomodoro, senape giapponese (wasabi), relish di aglio piccante o salsa barbecue scura e varie erbe tra cui prezzemolo tritato. Quest’ultima è davvero molto aromatica! Poiché Chicago è anche nota per la sua pizza italian style, non si puoi certamente andar via senza averne assaggiata almeno una porzione.

Curiosità sulla città di Chicago

Chicago è una città ricca di storia e di curiosità. La city nota come Windy City, situata sulle sponde del Lake Michigan, custodisce numerose leggende che hanno fatto la storia della metropoli. Uno degli aneddoti più famosi è legato all’inventore Nikola Tesla. Si dice infatti che lo scienziato abbia collocato un dispositivo proprio sotto The Loop per provare il suo esperimento sull’energia elettrica a raggi catodici: il cosiddetto Telescoop Tower! Un’altra divertente curiosità su Chicago è inerente al nome della città: molti pensano sia originariamente dal francese “Checagou“, ma si tratta in realtà di un termine algonchino legato alla parola “shikaakwa“, usata dagli Indigeni come riferimento a un particolare tipologia di ortica molto diffusa nell’area vicina al lago Michigan. Inoltre, non tutti conoscono che la presenza umana nella zona risale addirittura a 12000 anni fa! Oltre alle incredibili tradizioni culinarie e architettoniche, Chicago ha tante altre sorprese da offrire agli appassionati viaggiatori!