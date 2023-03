Amsterdam è caratterizzata da un clima oceanico temperato, con inverni miti e estati fresche. Le temperature medie variano da circa 1-5 gradi Celsius in inverno a 16-22 gradi Celsius in estate. Le precipitazioni sono distribuite uniformemente durante tutto l’anno, ma il tasso di piovosità è leggermente più alto in autunno e inverno.

La primavera e l’estate sono i periodi più piacevoli per visitare Amsterdam, grazie alle temperature più miti e alle giornate più lunghe. Da aprile a giugno, la città si anima con fiori in fiore, in particolare i famosi tulipani olandesi. Tuttavia, è sempre consigliabile portare con sé un ombrello e un giubbotto a vento, poiché il tempo può essere imprevedibile e cambiare rapidamente.

L’autunno offre un’atmosfera unica con foglie colorate che decorano i canali e i parchi della città, mentre l’inverno, nonostante il freddo e l’umidità, può offrire un’esperienza suggestiva con le luci festose e i mercatini di Natale.