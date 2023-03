La Paz, la città amministrativa e de facto capitale della Bolivia, è una destinazione unica nel suo genere. Situata a più di 3.500 metri sul livello del mare, La Paz è la città più alta del mondo e un’avventura indimenticabile per chiunque decida di esplorarla. Con un mix di cultura, storia, paesaggi mozzafiato e prelibatezze culinarie, un viaggio a La Paz ti lascerà senza fiato. In questo articolo, ti guideremo attraverso le meraviglie di questa città affascinante, dandoti consigli su cosa visitare, dove alloggiare e cosa mangiare.

La Posizione:

La Paz si trova nell’altopiano andino della Bolivia, ad un’altitudine di oltre 3.500 metri. Situata in una valle profonda, la città offre panorami spettacolari e un’esperienza di viaggio davvero unica. La Paz è ben collegata con altre città importanti della Bolivia, come Santa Cruz e Cochabamba, grazie a una rete di autobus e al suo aeroporto internazionale, El Alto.

Il clima di La Paz è caratterizzato da una stagione secca e una stagione delle piogge. La stagione secca, che va da maggio a ottobre, offre giornate soleggiate e temperature moderate. La stagione delle piogge, invece, va da novembre ad aprile, con precipitazioni più frequenti e temperature leggermente più basse. Poiché l’altitudine influisce sul clima, si consiglia di portare abbigliamento adeguato per proteggersi dal freddo, specialmente di notte.

Cosa visitare:

Valle de la Luna: Questa formazione geologica sorprendente offre paesaggi lunari e spettacolari panorami. È il luogo ideale per una passeggiata tra le sue bizzarre formazioni rocciose.

Teleférico de La Paz: Salta a bordo della cabinovia urbana più alta del mondo e ammira la città dall’alto, con viste mozzafiato sulla valle e sulle montagne circostanti.

Mercado de las Brujas: Il Mercato delle Streghe è un luogo affascinante dove trovare amuleti, erbe e rimedi tradizionali. È un’esperienza autentica della cultura locale.

Plaza Murillo: Questa storica piazza ospita il Palacio Quemado, la sede del governo boliviano, e la Cattedrale Metropolitana di La Paz, un’imponente struttura religiosa.

Tiwanaku: Situato a circa 70 chilometri da La Paz, il sito archeologico di Tiwanaku è un’antica città pre-incaica che vale la pena visitare per la sua storia e i suoi enigmatici monumenti.

Dove alloggiare:

A La Paz, si possono trovare alloggi per tutte le tasche, dai lussuosi hotel 5 stelle agli ostelli per i viaggiatori con budget limitato. Alcuni dei migliori alloggi in città includono l’Hotel Europa, il Casa Grande Hotel e il Ritz Apart Hotel per un’esperienza di lusso. Per chi cerca qualcosa di più economico ma comunque confortevole, l’Adventure Brew Hostel e il Loki La Paz Backpackers sono ottimi ostelli che offrono un’atmosfera vivace e servizi di qualità.

Cosa mangiare:

La cucina boliviana è un tesoro nascosto, ricca di sapori e influenze culturali. Durante il tuo soggiorno a La Paz, assicurati di assaggiare questi piatti tipici:

Salteñas: Questi deliziosi fagottini di pasta ripieni di carne, verdure e spezie sono un must per gli amanti del cibo. Sono perfetti come spuntino o antipasto.

Llajwa: Una salsa piccante a base di pomodori, peperoncini e altre spezie, la llajwa è un condimento tradizionale boliviano che viene servito con quasi ogni pasto.

Anticuchos: Gli anticuchos sono spiedini di carne di manzo o cuore di manzo, conditi con spezie e grigliati alla perfezione. Vengono solitamente serviti con patate e una fetta di mais bianco gigante.

Saice: Questo stufato di carne di manzo, pomodori, piselli e spezie è un piatto sostanzioso e delizioso tipico della regione di Tarija. Viene servito con riso e/o patate.

Api con pastel: L’api è una bevanda calda a base di mais viola, spezie e zucchero. Viene tradizionalmente servito con pastel, un pasticcino fritto ripieno di formaggio, per una colazione gustosa e ristoratrice.

La Paz, con la sua posizione unica, il suo clima variabile, le sue attrazioni storiche e culturali e la sua deliziosa cucina, è una destinazione imperdibile per chiunque visiti la Bolivia. Che tu sia un avventuriero alla ricerca di emozioni forti, un appassionato di storia e cultura o un amante del cibo, La Paz ha qualcosa da offrire a tutti. Preparati a scoprire una città affascinante e indimenticabile nel cuore delle Ande.