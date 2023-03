Un forte terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito l’Ecuador alle 17:12 UTC del 18 marzo 2023, registrato dall’USGS e dall’IGEPN. L’IGEPN riferisce una profondità di 37 km; l’USGS 66.4 km. L’EMSC riporta M6.7 a una profondità di 80 km (50 miglia).

Secondo l’USGS, l’epicentro si è verificato a 6,9 km a nord-nordest di Baláo (popolazione 12.205), 28,3 km a sudovest di Naranjal (popolazione 32.045), 48,8 km a nord-nordest di Machala (popolazione 198.123), 52,8 km (32,8 miglia) a nord di Pasaje (popolazione 44.860) e 68,9 km (42,8 miglia) a nord-nordest di Santa Rosa (popolazione 41.816).

L’USGS ha emesso un’allerta arancione per le vittime legate alle scosse. Sono probabili gravi danni e il disastro è potenzialmente diffuso. Eventi passati con questo livello di allerta hanno richiesto una risposta a livello regionale o nazionale.

È stata emessa un’allerta gialla per le perdite economiche. Alcuni danni sono possibili. Le perdite economiche stimate sono inferiori all’1% del PIL dell’Ecuador.

Complessivamente, la popolazione in questa regione risiede in strutture altamente vulnerabili alle scosse sismiche, anche se esistono alcune strutture resistenti. I tipi di edifici vulnerabili predominanti sono le costruzioni a parete di fango e le costruzioni in muratura armata o confinata.

I terremoti recenti in questa area hanno causato rischi secondari come frane che potrebbero aver contribuito alle perdite.

Si stima che 918.000 persone abbiano subito forti scosse, 5.307.000 scosse forti e 2.252.000 scosse moderate.

In base a tutti i dati disponibili, non c’è alcuna minaccia di tsunami da questo terremoto, ha detto il PTWC.

Si stima che la liquefazione innescata da questo terremoto sia significativa per gravità e/o estensione spaziale.

Il numero di persone che vive vicino alle aree che potrebbero aver prodotto liquefazione in questo terremoto è esteso.