Non più il costoso litio, pieno di controindicazioni. Ora arrivano le nuovissime batterie low cost a base di sostanze molto comuni, come zolfo e alluminio. Il mercato delle auto potrebbe rivoluzionarsi e ovviamente non solo quello. Ma vediamo insieme i dettagli.

Le caratteristiche

Economiche e sicure, a prova di incendio, con larga disponibilità di elementi sulla Terra. Le nuove batterie saranno presto sottoposte a breve a numerosi e approfonditi test su larga scala. Sono state realizzate dal gruppo di ricerca guidato da Donald Sadoway, un professore ordinario del Massachusetts Institute of Technology (Mit) e descritte sulla rivista Nature. Intervistato dall’agenzia di stampa ANSA, riporta che “Volevamo inventare qualcosa che fosse assai migliore, delle attuali batterie a ioni di litio usate per il settore automobilistico“.

I problemi di quelle vecchie

Nonostante la loro grande diffusione, dagli smartphone alle auto, le batterie al litio hanno diversi inconvenienti. Tra i quali, citiamo l’impatto e i costi dell’estrazione del litio stesso e i pericoli di incendio dovuti agli elettroliti. Non a caso, quando si surriscaldano o si lasciano al sole d’estate possono sorgere numerosi problemi, anche esplosioni o importanti deformazioni.

Proprio partendo da queste considerazioni, i ricercatori americani sono andati in cerca di nuove tipologie di batterie più economiche e sicure. Usando gli elettrodi di alluminio e zolfo, due degli elementi più abbondanti e facili da ottenere sul pianeta, e usare come elettrolita, ossia il liquido attraverso cui scorrono le cariche elettriche, dei sali non infiammabili. Non resta che vedere quanto saranno diffuse su larga scala.

Le considerazioni

Ovviamente, all’inizio il mercato sarà fermo, ma poi si potranno usare in numerosi campi. Di solito, quando la scienza fa un grosso passo in avanti, la diffusione di una novità è rapida e a breve potremo sperimentare davvero questa tecnologia cosi innovativa e facile da costruire.