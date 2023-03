È stata scoperta in laboratorio una forma di ghiaccio con densità praticamente uguale a quella dell’acqua liquida. Ciò è qualcosa di sensazionale, ovvero è una caratteristica mai osservata nelle varie tipologie conosciute di ghiaccio solido, che hanno densità inferiori o maggiori.

La scoperta

La scoperta, pubblicata sulla rivista Science e guidata dallo University College di Londra (Ucl), riporta alla ribalta le attuali conoscenze e teorie sull’acqua e sulla forma nella quale si trova nell’Universo.

Di fatti, mentre sulla Terra questo tipo di ghiaccio non può esistere per motivi termodinamici, sulle lune ghiacciate di pianeti come Giove e Saturno è diffusa. Uindi abbiamo riprodotto un tipo di stato della materia presente altrove e non sul nostro Pianeta!

Il ghiaccio

Ricordiamo ai lettori che son noti ben 20 tipi di ghiaccio con la tipica struttura cristallina (atomi “ordinati”) e 2 tipologie amorfe (atomi “disordinati”). Sebbene quasi tutta l’acqua congelata sulla Terra esista sotto forma di ghiaccio cristallino, quello amorfo è probabilmente la forma più comune nel Cosmo. Le Lune, i Pianeti extra solari e le comete sarebbero fatti in parte di ghiaccio amorfo.

Gli autori

I ricercatori guidati da Alexander Rosu-Finsen hanno scosso assai vigorosamente un contenitore raffreddato a -200 gradi, contenente ghiaccio ordinario e sfere di acciaio. Con grande stupore, hanno visto originarsi una forma del tutto nuova, una polvere bianchissima, chiamata ghiaccio amorfo a media densità (medium-density amorphous ice, MDA).

Andrea Sella, primo ricercatore e fisico della materia, intervistato dall’Agenzia di stampa ANSA ha spiegato le seguenti parole. “È un ghiaccio che esiste solo a -200 gradi, quindi sulla Terra è impossibile trovarlo, ma potrebbe giocare un ruolo importante su altri pianeti e sulle loro lune. In questi mondi, le forze mareali dovute alla forte attrazione gravitazionale possono avere effetto anche sui ghiacciai che ne ricoprono la superficie. Da essi si originano movimenti di attrito in grado di produrre questa tipologia di ghiaccio”.