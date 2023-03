La transizione energetica è un processo che si riferisce alla trasformazione del sistema energetico globale da fonti di energia tradizionali, come i combustibili fossili, ad un mix di fonti di energia rinnovabile come il sole, il vento e l’acqua.

Questo processo è diventato sempre più importante negli ultimi decenni a causa dell’aumento dei prezzi dei combustibili fossili, della preoccupazione per i cambiamenti climatici e della necessità di garantire l’approvvigionamento energetico a lungo termine. La transizione energetica è quindi vista come un modo per migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e promuovere la sostenibilità ambientale ed economica.

“In Europa, l’avvio di politiche finalizzate ad una rapida transizione energetica è dovuta alla rottura dei rapporti economici con la Russia, a seguito dell’invasione verso l’Ucraina che sta generando una destabilizzazione economica mondiale.”

Il passaggio da fonti di energia tradizionali a fonti di energia rinnovabile richiede investimenti significativi in tecnologie e infrastrutture. Ciò significa che la transizione energetica richiede la cooperazione e l’impegno di governi, istituzioni internazionali, industria e società civile. Tuttavia, questo processo è fattibile, con ingenti risorse finanziarie e sacrifici, solo dai Paesi ricchi, e non di certo da gran parte del resto del Pianeta.

C’è chi si chiede se ciò possa quindi avere un senso, se il pianeta gioverà di un tale impegno solo da una minoranza dei paesi.

La transizione energetica può avere molti benefici. Innanzitutto, può migliorare l’efficienza energetica, che significa ottenere più energia con meno risorse. Ciò può ridurre i costi dell’energia e aumentare la competitività dell’economia. Inoltre, la transizione energetica può ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il che è importante per mitigare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria. Infine, la transizione energetica può creare nuove opportunità di lavoro in settori come l’energia rinnovabile, l’efficienza energetica e la gestione dei rifiuti.

“Tuttavia, la transizione energetica presenta anche alcune sfide. In primo luogo, ci sono quelle tecniche e di infrastruttura, come lo sviluppo di tecnologie efficienti per l’energia solare, eolica e idroelettrica e la creazione di reti di distribuzione per l’energia rinnovabile. In secondo luogo, ci sono sfide economiche, come la riduzione dei costi delle tecnologie rinnovabili e l’eliminazione degli incentivi ai combustibili fossili. In terzo luogo, ci sono sfide politiche e sociali, come la necessità di coinvolgere tutti gli attori interessati e superare l’opposizione politica e l’inerzia del mercato.”

Molte soluzioni stanno emergendo per affrontare queste sfide. Ad esempio, i governi possono incentivare l’adozione di tecnologie rinnovabili attraverso tariffe incentivanti, sussidi e tasse sul carbonio. Le aziende possono investire in tecnologie rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica per ridurre i costi e migliorare la sostenibilità. Le organizzazioni della società civile possono sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere l’adozione di pratiche sostenibili.

La transizione energetica è un processo che mira a trasformare il sistema energetico globale da fonti che potremmo definire tradizionali, a innovative. Ma la via da percorrere è tutta in salita.