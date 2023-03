Il mese di maggio 2018 ha registrato temperature superiori di +1,76°C rispetto alle medie climatiche del periodo 1971-2000, secondo i dati pubblicati dal CNR. Tuttavia, non si avvicina al mese di aprile dello stesso anno, che ha chiuso con un’ anomalia termica positiva in Italia di +3.5°C. Le precipitazioni hanno interessato in modo irregolare l’Italia, con alcune regioni che hanno registrato valori oltre la media di riferimento e altre con deficit pluviometrici.

Anomalie climatiche e piogge record

Maggio 2018: temperature e piogge al di sopra della media

Pensate che il mese di maggio 2018 si è distinto per le temperature superiori alla media, in particolare nel nord-est dell’Italia, Marche, Abruzzo, Lazio e Puglia. Le temperature minime hanno contribuito maggiormente all’anomalia positiva, con un aumento di +2,11°C rispetto alla media storica.

Le precipitazioni nel mese di maggio hanno interessato in modo irregolare l’Italia, con il 63% delle regioni che ha registrato valori superiori alla media di riferimento (1971-2000). Le regioni centro-meridionali hanno ricevuto il maggior apporto pluviometrico, mentre Sicilia e regioni nord-orientali hanno evidenziato un deficit pluviometrico.

Ma attenzione: Sardegna, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise sono state le regioni più colpite da piogge, in alcuni casi oltre il 300% superiori alla media. Da notare che la Sardegna era in una condizione di siccità drammatica, ancor più grave di quella che colpisce attualmente il Nord Italia.