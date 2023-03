Una scoperta incredibile. La stella più lontana mai osservata nella nostra galassia. È distante oltre un milione di anni luce. Tanto? Poco? Cerchiamo di quantificare, vedendo i dettagli

I dati

Si trova a metà strada dalla nostra vicina di casa, Andromeda, e fa parte di un gruppo di più di 200 stelle appena scoperte. Questo fatto ha l’importante conseguenza di tracciare i confini più esterni dell’alone stellare della Via Lattea. È noto agli scienziati che l’area in esame si estende molto al di là rispetto al disco della galassia.

Lo studio, guidato dall’Università della California a Santa Cruz e presentato all’incontro della Società Astronomica Americana a Seattle, ha utilizzato i dati raccolti dal Telescopio Canada-Francia-Hawaii, situato sull’isola Hawaii e gestito dal Consiglio nazionale delle ricerche canadese, dal Centro nazionale per la ricerca scientifica francese e dall’Università delle Hawaii.

Alcune considerazioni

La Via Lattea e la galassia di Andromeda sono entrambe così grandi che quasi si toccano. Proprio per questo motivo, le stelle più lontane e l’alone esterno risultano molto difficili da studiare. Le lontanissime stelle osservate appartengono alla classe delle cosiddette RR Lyrae: si tratta di antichi corpi celesti che si espandono e si contraggono in maniera perpetua ed estremamente regolare. Essi hanno alcune peculiarità. Vediamo insieme quali.

Le curiosità

A detta dei ricercatori, per farla in breve, il modo in cui la loro luminosità cambia sembra un elettrocardiogramma. È una bella metafora: risultano come i battiti del cuore della galassia.

Queste loro caratteristiche, così curiose e facili da rimarcare, le rendono perfette come punti di riferimento per calcolare le distanze galattiche. Oltretutto, c’è pure un’ulteriore curiosità.

Tali stelle han permesso di confermare che il margine più esterno della Via Lattea si trova a circa un milione di anni luce dal centro. Quindi fungono pure da misurazioni precise di quanto sia grande il disco galattico.