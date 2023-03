L’Industria Spaziale italiana è pronta veramente a decollare. Il 2022 è stato un anno valido, che ha visto il mercato dei servizi di Osservazione della Terra raggiungere il valore di 200 milioni di euro con 144 imprese attive. Adesso si punta più in alto e sono state poste le basi per un’ulteriore crescita di tutta la filiera nei prossimi anni.

La novità è che si punta ad aziende non-space che stanno iniziando a sviluppare nuovi prodotti e soluzioni per applicazioni spaziali.

I dati

Lo spazio si conferma un tema centrale nelle scelte strategiche delle principali potenze geopolitiche mondiali. Nonostante venga visto dai più come un investimento non remunerativo, nel 2022 la spesa istituzionale globale per il settore ha superato i 100 miliardi di dollari. Ed è in continua crescita.

In testa ci sono gli Stati Uniti, con 62 miliardi di investimenti e un budget NASA di 24 miliardi, ma cresce anche l’impegno europeo, che non vuole rimanere indietro.

L’Italia

Nel panorama internazionale l’Italia mantiene un ruolo di primo piano, soprattutto nell’ambito dell’Osservazione della Terra. Merito tricolore è la realizzazione di avanzatissimi satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus.

Ma non è tutto. A questi si aggiungerà la futura costellazione italiana Iride, che diventerà il più rilevante programma spaziale satellitare europeo di Osservazione della Terra a bassa quota. Insomma, un altro settore dove il nostro Paese si dimostra davvero un’eccellenza di primo piano.

Le allocazioni italiane

A livello nazionale, il mercato generale dei servizi di Osservazione della Terra ha raggiunto il valore di 200 milioni di euro. A titolo informativo e geografico, vi operano 144 imprese del segmento downstream.

Esse son localizzate per il 40% al Nord, per il 40% al Centro, per il 20% al Sud e nelle isole. Queste ditte offrono soluzioni e servizi di Digital Innovation basati su tecnologie e dati satellitari per applicazioni nei più svariati settori, anche i meno logici.

Degli esempi? Pesca, energia, edilizia e infrastrutture, assicurazioni e ambiente. Ecco perché l’investimento spaziale è comunque importante per il futuro.