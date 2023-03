Laghi antichi su Marte: sarebbe davvero una scoperta incredibile. A identificare macchie d’acqua è stato Curiosity, il rover della Nasa che si trova sul pianeta rosso dal 2012 e che negli anni ha esplorato ampie zone del cratere Gale.

Secondo i ricercatori del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della Nasa le ultime osservazioni del rover mostrano le tracce lasciate da piccole onde di antichi laghi ormai scomparsi. Quindi, perlomeno in passati, c’è stata acqua a sufficienza.

Il merito di Curiosity

In questi anni Curiosity ha esplorato gran parte dell’area che si ritiene ospitasse remoti laghi. Risulta importante evidenziare che la cui presenza è testimoniata da formazioni geologiche e composti chimici di vario tipo. Risalendo le pendici del grande monte che domina il cratere, lo Sharp alto oltre 5 chilometri, i tecnici si attendevano che si trovassero zone aride.

A sorpresa invece hanno trovato una serie di formazioni che mostrano chiaramente i segni lasciati dal movimento dei depositi sabbiosi mossi. Insomma, nel passato remoto c’erano grandi laghi ghiacciati e poi fusi.

Le considerazioni

Tracce che presentano anche una particolare stratificazione, dovuta forse a cambiamenti ciclici delle condizioni del lago. Il professor Vasavada, autore della ricerca e Primo Ricercatore, intervistato dall’agenzia di stampa ANSA ha riportato le seguenti parole.

“Le increspature delle onde, i flussi di detriti e gli strati ritmici ci dicono tutti che la storia del passaggio da umido a secco su Marte non è stata semplice. Ci ha stupito tutti e davvero non ce l’aspettavamo. L’antico clima di Marte aveva una meravigliosa complessità, proprio come quello della Terra. Meraviglie che non smettono mai di stupire e stupirci”.

Ecco i motivi per cui la ricerca spaziale in ambito marziano potrebbe aprire nuovi orizzonti. Lo scopriremo solo nei prossimi anni, anche se per ora una sorta di vita su Marte è altamente remota e impensabile.