Una nuova analisi di immagini radar ottenute più di trent’anni fa ha portato a nuove evidenze che indicano che Venere è attualmente attivo dal punto di vista vulcanico.

I ricercatori hanno affermato mercoledì che le immagini radar scattate dalla sonda Magellan della NASA hanno mostrato, confrontate tra tutte disponibili, che un’apertura vulcanica larga circa 1,6 chilometri sulla superficie di Venere si è espansa e ha cambiato forma nel corso di otto mesi nel 1991. L’apertura si trova su Maat Mons, che con circa 9 chilometri di altezza è il vulcano più alto del pianeta e la seconda montagna più alta.

Un’immagine del febbraio 1991 ha mostrato l’apertura come una formazione circolare che copriva circa 2,6 chilometri quadrati. Un’immagine dell’ottobre 1991 ha mostrato l’apertura con una forma irregolare che copriva circa 3,9 chilometri quadrati.

“Quello che possiamo dimostrare in modo definitivo è che un’apertura vulcanica si è ingrandita e sembra essere passata da una forma conica e di centinaia di metri di profondità nel suo interno a un’apertura piatta, quasi completamente riempita all’interno”, ha detto Robert Herrick, professore di ricerca all’Istituto Geofisico dell’Università dell’Alaska Fairbanks e autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Science.

“La nostra interpretazione è che c’è un nuovo afflusso di magma in una camera sotto l’apertura, e ciò comporta la formazione di una caldera più ampia e irregolare (una grande depressione creata quando un vulcano erutta e collassa) che aveva ancora un serbatoio di lava attivo al suo interno quando venne scattata la seconda immagine”, ha detto Herrick.

L’apertura si trova sul lato nord di una struttura vulcanica più grande proprio fuori dalla sommità principale di Maat Mons.

“Anche se è possibile che il collasso dell’apertura non fosse associato a una vulcanismo attivo, sulla Terra questo tipo di collasso è di solito associato a qualche tipo di movimento magmatico, e quindi pensiamo che sia probabile che sia il caso qui”, ha detto Scott Hensley, coautore dello studio e scienziato senior di ricerca specializzato in rilevamento radar a distanza presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California.

Venere è coperto di crateri, vulcani, montagne e pianure laviche. Magellan ha fotografato porzioni di Venere fino a tre volte in uno spazio di 24 mesi dal 1990 al 1992. I progressi nella capacità di calcolo hanno reso l’analisi di questi dati più facile negli ultimi anni.

Le nuove scoperte suggeriscono che ci sono eruzioni su Venere circa ogni pochi mesi, simili ad alcuni vulcani terrestri in luoghi come Hawaii, le isole Canarie e l’Islanda, ha detto Herrick.