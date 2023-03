Un aumento del vento solare in arrivo sulla Terra è previsto per la fine della settimana, con un potenziale effetto sull’attività geomagnetica.

Buco coronale: una finestra sull’aurora boreale

La scorsa settimana, un enorme buco nell’atmosfera del Sole ha provocato una potente tempesta geomagnetica che ha messo in allarme i satelliti e portato l’aurora boreale a latitudini insolitamente basse. Ora, un altro buco simile si sta formando e, secondo le previsioni, causerà un aumento del vento solare verso la fine della settimana, offrendo un’altra occasione per ammirare le spettacolari aurore.

Il buco coronale e i campi magnetici

Il buco coronale è una regione nella corona del Sole – la sua atmosfera esterna – che risulta più fredda del resto a causa dei campi magnetici unipolari aperti. I campi magnetici sono ciò che consente al vento solare – il flusso di particelle cariche che fuoriesce dal Sole – di allontanarsi più liberamente e, di conseguenza, più velocemente. Questo fenomeno potrebbe portare ad un aumento dell’attività geomagnetica sulla Terra.

Previsioni sull’attività geomagnetica

Le previsioni del Fairbanks Geophysical Institute dell’Università dell’Alaska prevedono un aumento dell’attività geomagnetica sia per giovedì che per venerdì di questa settimana. Tuttavia, la National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) deve ancora annunciare le previsioni per quei giorni, nel caso in cui si verifichi una tempesta geomagnetica minore. Nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro dell’effetto di questo buco sul nostro pianeta.

Osservazione dell’aurora boreale

Se sei interessato a osservare e fotografare l’aurora boreale, potrebbe valere la pena tenere d’occhio l’evolversi della situazione. L’aumento del vento solare e dell’attività geomagnetica potrebbe offrire un’opportunità unica per ammirare questo fenomeno naturale mozzafiato.

In conclusione, l’enorme buco nell’atmosfera del Sole che punta verso la Terra potrebbe portare ad un aumento del vento solare e dell’attività geomagnetica nei prossimi giorni. Gli appassionati di aurore boreali dovrebbero seguire gli aggiornamenti sulle previsioni e prepararsi a cogliere l’occasione per ammirare questo spettacolo celeste.