Diverse missioni spaziali degli ultimi decenni hanno dimostrato che la Luna non è così arida come si pensava. Oltre alla regione in eterna ombra, l’acqua evapora dal suolo durante il lungo giorno lunare, suggerendo che qualcosa trattiene abbastanza acqua per mantenere questo ciclo in corso. Ora, i ricercatori sono convinti di aver trovato la risposta: il vetro.

Non un vetro qualsiasi, ma vetro formato dagli impatti di meteoriti. Questa idea ha circolato per un po’, ma dalla missione Chang’e 5 sono arrivate forti prove a sostegno. La missione cinese ha riportato sulla Terra circa 1,7 chilogrammi di materiale lunare, compresi alcuni campioni raccolti da un metro di profondità nel suolo.

L’analisi di questi campioni ha rivelato che le perle di vetro sono ricche di acqua. Queste piccole strutture si trovano ovunque nella regolite lunare (il suolo della Luna) e agiscono come spugne che assorbono l’acqua. La ricerca stima che il vetro antiurto sia composto per lo 0,2% di acqua.

Secondo il professor Hu Sen, autore senior dello studio condotto dall’Accademia cinese delle scienze, “questi risultati indicano che il vetro derivante da impatto di meteoriti sulla superficie della Luna e di altri corpi senz’aria nel sistema solare sono in grado di immagazzinare l’acqua derivata dal vento solare e rilasciarla nello spazio”.

L’analisi dell’acqua in questi campioni indica che la sua origine è nel vento solare. Quando la Luna è esposta alla nostra stella, il flusso di particelle provenienti dal Sole colpisce la sua superficie. Il vento solare è composto principalmente da protoni, che sono solo atomi di idrogeno senza elettroni. Quando interagiscono con la regolite lunare, possono formare acqua, che può rimanere intrappolata nel terreno grazie alle perle di vetro.

Ma come funziona il ciclo dell’acqua sulla Luna? Sulla base della distribuzione dell’acqua all’interno delle perle, il team ritiene che l’acqua possa accumularsi in queste strutture nel giro di pochi anni, grazie a un processo chiamato diffusione. L’acqua può essere rilasciata altrettanto rapidamente, un altro fattore essenziale che suggerisce che queste perle di vetro potrebbero essere attori cruciali nel ciclo dell’acqua lunare.

Il lavoro condotto dal ricercatore He Huicun suggerisce che le perle di vetro da impatto potrebbero contenere tra 300 miliardi e 270 trilioni di chilogrammi di acqua, il che potrebbe essere utile durante le future esplorazioni spaziali in quanto facile da estrarre. Inoltre, non è un’esclusiva lunare, poiché anche altri corpi senz’aria nel sistema solare potrebbero avere tali perle di vetro ricche di acqua.

Questo nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience rappresenta un passo avanti nella comprensione dell’acqua sulla Luna e nel suo ciclo. Ma non solo: potrebbe anche avere importanti implicazioni per le future missioni spaziali.

La scoperta di queste perle di vetro ricche di acqua potrebbe consentire di stabilire basi permanenti sulla Luna, in cui l’acqua potrebbe essere utilizzata per la produzione di ossigeno e la produzione di carburante per i razzi. Inoltre, le perle di vetro potrebbero anche aiutare a proteggere gli astronauti dalle radiazioni nocive presenti sulla superficie della Luna.

Il lavoro dei ricercatori cinesi getta quindi nuova luce sulla Luna e sulle sue risorse, aprendo la strada a nuove opportunità di esplorazione spaziale e di sfruttamento delle risorse spaziali. Come ha commentato il professor Hu Sen, “questo è solo l’inizio. C’è ancora molto da scoprire sulla Luna e sul suo potenziale”.

il vetro degli impatti meteoritici è la chiave

per comprendere il nostro universo e per scoprire nuove opportunità per l’umanità.