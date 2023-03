È stato scoperto un Asteroide che potrebbe cadere sulla Terra il 14 Febbraio 2046. Nel parliamo oggi in Meteo Giornale in un approfondimento dettagliato sulla base di ciò che sappiamo dalla NASA.

L’asteroide di Tunguska è un evento celeste che si è verificato il 30 giugno 1908 nella regione della Siberia centrale, in Russia. Questo evento è stato causato dall’esplosione di un oggetto di origine extraterrestre nell’atmosfera terrestre che ha generato una grande onda d’urto con una vasta area di distruzione.

L’evento di Tunguska ha causato danni significativi a un’area di circa 2.150 chilometri quadrati, distruggendo foreste e uccidendo migliaia di animali selvatici. Tuttavia, poiché l’esplosione è avvenuta in una regione remota e scarsamente popolata, non ci sono stati morti o feriti tra la popolazione umana, questo parrebbe, ma parliamo comunque del 1908, quando da quelle parti non esistevano mezzi di comunicazione.

L’oggetto che ha causato l’evento di Tunguska è stato stimato essere di circa 50-60 metri di diametro ed è stato identificato come un asteroide o un frammento di cometa. L’esplosione dell’oggetto è stata così potente che è stata stimata in circa 10-15 megatoni di TNT, ovvero circa 1.000 volte più potente della bomba atomica che ha distrutto Hiroshima.

Secondo gli scienziati, la potenza distruttiva di un Asteroide dipende da diversi fattori, e non esclusivamente dalle sue dimensioni.

L’evento di Tunguska è stato uno dei più grandi impatti di Asteroidi degli ultimi secoli ed è stato oggetto di numerose ricerche scientifiche per comprendere meglio la natura e l’origine degli oggetti celesti che potrebbero minacciare la Terra.

La composizione dell’Asteroide di Tunguska non è stata direttamente identificata poiché l’oggetto si è disintegrato completamente durante l’esplosione in atmosfera. Tuttavia, gli studi condotti sulla composizione degli Asteroidi in generale hanno permesso di fare alcune ipotesi sulla sua possibile costituzione.

Gli asteroidi sono generalmente composti da rocce e minerali silicatici, come il ferro, il magnesio e il silicio, ma possono anche contenere altri elementi come carbonio, idrogeno e azoto. In base alle analisi effettuate sugli Asteroidi, si ritiene che l’oggetto di Tunguska fosse di tipo roccioso, ovvero composto principalmente da rocce e minerali silicatici.

Alcune teorie suggeriscono che l’oggetto di Tunguska potrebbe essere stato un frammento di una cometa, che è composta principalmente da ghiaccio, polvere e roccia. Tuttavia, questa teoria non è stata confermata da prove dirette e resta ancora oggetto di dibattito scientifico.

Ulteriori ricerche e analisi potrebbero aiutare a comprendere meglio la composizione dell’oggetto di Tunguska e degli asteroidi in generale, aiutando a sviluppare misure di protezione contro eventuali impatti di Asteroidi sulla Terra.