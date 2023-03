Quest’anno è precoce come ormai succede quasi ogni inizio di primavera dell’ultimo ventennio. Tokyo, capitale del Giappone è in fiore.

La fioritura dei ciliegi, nota anche come “sakura” in giapponese, è uno degli eventi più attesi e suggestivi dell’anno in Giappone, in particolare nella metropoli di Tokyo. Questa meravigliosa manifestazione della natura trasforma la città in una tavolozza di colori delicati e di profumi inebrianti, regalando un’atmosfera magica e romantica. L’evento dura solitamente una o due settimane tra marzo e aprile, attirando sia turisti che locali che si radunano nei parchi e lungo i fiumi per ammirare il fenomeno e festeggiare insieme.

La tradizione del “hanami”

L’osservazione dei ciliegi in fiore è una tradizione antica conosciuta come “hanami” che risale a oltre un millennio fa. Durante il periodo del sakura, le persone si riuniscono nei luoghi più suggestivi per organizzare picnic sotto le fronde dei ciliegi, scattare fotografie, cantare e passare del tempo in compagnia. Il hanami è un momento di condivisione e gioia, in cui si celebra l’arrivo della primavera e si apprezza la bellezza effimera della natura.

I migliori luoghi per ammirare il sakura a Tokyo

Tokyo offre numerosi luoghi incantevoli per ammirare la fioritura dei ciliegi, ognuno con le proprie peculiarità e atmosfere. Tra i più celebri e affascinanti si trovano:

Parco di Ueno (Ueno Kōen): Questo parco storico è uno dei luoghi più popolari per il hanami a Tokyo. Con oltre 1.000 ciliegi, offre un panorama mozzafiato e affollato di visitatori che si radunano per organizzare picnic e partecipare a eventi culturali.

Fiume Meguro (Meguro-gawa): Il fiume Meguro è uno dei luoghi più romantici per ammirare il sakura. Le rive del fiume sono costellate di oltre 800 alberi di ciliegio che creano un tunnel di fiori rosa che si riflettono sull’acqua.

Parco Yoyogi (Yoyogi Kōen): Situato nel cuore di Tokyo, il Parco Yoyogi offre un’atmosfera rilassata e spaziosa, ideale per chi vuole fuggire dalla frenesia della città. I suoi ampi prati sono perfetti per organizzare picnic all’ombra dei ciliegi in fiore.

Parco di Shinjuku Gyoen: Questo parco è famoso per la sua varietà di ciliegi e l’ampio giardino giapponese. Con oltre 1.500 alberi di 65 diverse varietà, è il luogo perfetto per osservare le diverse sfumature dei fiori di ciliegio.

La simbologia dei ciliegi in fiore

I ciliegi in fiore rappresentano una forte simbologia nella cultura giapponese. Essi sono simbolo di rinascita e di bellezza effimera, poiché la loro fioritura dura solo pochi giorni prima che i petali cadano e si disperdano nel vento. La fugacità del sakura è spesso associata al concetto di “mono no aware”, che esprime una consapevolezza della transitorietà delle cose e una sorta di malinconia per la loro inevitabile fine.

Il sakura è anche un simbolo di fortuna e prosperità, ed è per questo motivo che molte persone cercano di cogliere un petalo di ciliegio al volo, nella speranza che porti fortuna. Durante il periodo della fioritura dei ciliegi, si organizzano anche cerimonie religiose e rituali per celebrare l’arrivo della primavera e pregare per un raccolto abbondante.

Le varietà di ciliegi e le loro sfumature

Il Giappone vanta oltre 200 varietà di ciliegi, ognuna con le proprie caratteristiche e sfumature di colore. Tra le più conosciute e diffuse si trovano:

Somei Yoshino: È la varietà più comune e amata, con fiori di un bianco-rosa tenue. La fioritura di questa varietà è solitamente tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

Shidare-zakura: Questa varietà è caratterizzata dai suoi rami penduli, simili a quelli del salice piangente. I fiori sono di un rosa intenso e sbocciano solitamente ad aprile.

Yae-zakura: I fiori di questa varietà sono caratterizzati da un numero maggiore di petali, che conferiscono loro un aspetto più sontuoso e ricco. La fioritura avviene generalmente tra aprile e maggio.

La fioritura dei ciliegi a Tokyo e il turismo

Il fenomeno del sakura attira ogni anno milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di ammirare la bellezza di questa manifestazione naturale e di immergersi nella cultura giapponese. Durante il periodo della fioritura dei ciliegi, la città di Tokyo si anima di eventi, mostre d’arte, concerti e festival dedicati a celebrare il sakura e la primavera.

Nonostante l’afflusso turistico, il rispetto per la natura e la consapevolezza della fragilità dei ciliegi in fiore sono valori profondamente radicati nella cultura giapponese. È importante quindi approcciarsi al fenomeno del sakura con rispetto e ammirazione, evitando di danneggiare gli alberi o i fiori.

In conclusione, la fioritura dei ciliegi a Tokyo è un evento imperdibile che unisce la tradizione millenaria del hanami con l’atmosfera cosmopolita della metropoli giapponese.