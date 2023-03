Un incendio è scoppiato presso l’azienda chimica Kemi S.r.l. a Novara causando la formazione di una colonna di fumo nero. Le autorità raccomandano precauzione mentre sono in corso le indagini per stabilire l’impatto ambientale e le cause dell’incidente.

Incendio presso l’azienda chimica Kemi S.r.l.

Localizzazione e descrizione dell’evento

L’incendio si è verificato nella zona industriale di Novara, a San Pietro Mosezzo, all’interno dell’azienda chimica Kemi S.r.l., specializzata nella produzione di lubrificanti, additivi per l’industria manifatturiera, paste colore e agenti di distacco. La colonna di fumo nero generata dalle fiamme era ben visibile dal centro città. Al momento, non si segnalano morti o feriti.

Raccomandazioni del sindaco e delle autorità

Il sindaco di Novara, in accordo con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e la Prefettura, raccomanda ai cittadini di tenere le finestre chiuse e, se non strettamente necessario, di rimanere in casa. Questa precauzione è dovuta alla possibile presenza di nube tossica e al potenziale rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente e per l’uomo. In particolare, il sindaco insiste affinché nelle scuole e negli istituti scolastici della città i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse.

Analisi preliminari e impatto ambientale

Risultati delle analisi preliminari

Le analisi preliminari effettuate dall’ARPA sulle matrici d’acqua e sull’atmosfera non sembrano mostrare situazioni di pericolo. I primi risultati dei prelievi, basati sulle concentrazioni di monossido di carbonio, formaldeide e acido solfidrico, non sembrerebbero preoccupanti.

Inquinamento in Val Padana

L’incendio presso l’azienda chimica Kemi S.r.l. solleva ulteriori preoccupazioni riguardo all’inquinamento in Val Padana. Tuttavia, al momento non è possibile stabilire con certezza l’impatto dell’incidente sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’incendio e l’eventuale presenza di sostanze pericolose nell’aria.

Non vi sono immediati rischi per la qualità dell’aria nelle due aree metropolitane, quella di Milano e di Torino, di cui si in alcune pagine social hanno lanciato un incauto allarme, seppur sempre di inquinamento parliamo in quello che è il catino padano.

Comunque, essendo aree densamente popolate, varie autorità stanno monitorando la situazione a seguito dell’incendio presso l’azienda chimica Kemi S.r.l. a Novara.