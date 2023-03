Un nuovo suggerimento da dare ai nostri lettori include il cambio di tecnologia. Sempre con riguardo all’efficienza energetica, è utile munirsi bollitore elettrico da cucina, accessorio che farà risparmiare un sacco di tempo e altrettanto di gas.

Basti pensare che un litro d’acqua in una pentola richiede almeno cinque minuti per bollire, mentre un bollitore meno di due, quindi è assai più rapido.

L’illuminazione

Stessa regola vale per l’illuminazione: abbandonare quelle vecchie lampadine a incandescenza e passate ai LED, che tagliano sino all’85% dei consumi. Se poi si usano i LED di tipologia RGB, si possono combinare rosso, verde e blu per produrre oltre 16 milioni di tonalità di luce diversa!

La temperatura

Veniamo alla temperatura degli ambienti. Una temperatura di 19 o 20 gradi è infatti più che sufficiente al garantire il nostro comfort, specie se ci abituiamo a vestire abiti un po’ più caldi. Esistono delle valvole termostatiche intelligenti, che consentono di regolare il flusso di acqua calda nei termosifoni e consentono di non superare la temperatura preimpostata.

Medesimo discorso intelligente vale pure per l’acqua sanitaria, quindi per bagno e cucina. Per lavarsi serve una caldaia ad una temperatura massima di 40 o 45 gradi (è calda per il bagno o la doccia!). Di fatti, che senso ha scaldarla troppo se per utilizzarla siamo costretti a miscelarla con acqua fredda? Non è un altro spreco?

Gli investimenti sulla casa

Risulta possibile (e intelligente) di un isolamento termico esterno con sistema a cappotto. A quel punto, quando la casa sarà meglio coibentata, è intelligente usare una caldaia a condensazione. Ma, volendo vedere, sarebbe ancora meglio adoperare un sistema a pompa di calore accoppiato a dei pannelli solari.

L’ultimo saggio atteggiamento è quello di sostituire i vecchi serramenti con modelli a doppi vetri. Tengono il caldo fuori in estate e il tepore interno in inverno. Provare per credere!