Il prezzo medio dell’energia l’anno passato s’è impennato considerevolmente. Nonostante il recente calo della Borsa e i numerosi interventi del Governo, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti E (ARERA) ha stimato che la spesa per la bolletta elettrica di una famiglia classica salirà tantissimo.

Che impennata!

A titolo di esempio, nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2022 e il 31 Marzo 2023 (quindi 12 mensilità) sarà di ben 1.374 euro, ma valori più alti per famiglie con molti figli.

L’impennata è addirittura del +67% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (2021-2022). Un andamento per giunta assai simile pure per la fornitura di gas naturale, metano, propano e gasolio. Vediamo quindi alcune soluzioni intelligenti.

Primo consiglio

Il primo suggerimento è quello di ridurre gli sprechi. Può sembrare da scuola elementare, ma molti disconoscono questo fatto. Ciò significa utilizzare solamente l’energia di cui si ha bisogno, esclusivamente se serve.

Ad esempio, perché lasciare le luci accese quando non si è presenti in una stanza? Stesso ragionamento vale per la televisione, quante persone vagano per casa col televisore che va? E poi, l’asciugatrice, il cui utilizzo può essere sostituito da uno stendino magari vicino al calorifero.

Oppure la lavatrice, che a patto di non avere capi particolarmente sporchi, può lavare con cicli brevi e a temperature di 20 o 30 gradi. Evitare cicli lunghi a 60 o peggio ancora 90 gradi, che servono solo in ambito sanitario!

Secondo consiglio

Gli stand-by e gli elettrodomestici…consumano sempre! Pochissimi sanno che non è colpa solo della famigerata lucina rossa (o il puntino rosso) di TV, PC, ecc. Ma pure gli alimentatori dei nostri apparecchi continuano a funzionare anche quando non li utilizziamo, se rimangono attaccati alla presa.

Un utilissimo consiglio è quello di staccare gli elettrodomestici dopo ogni utilizzo, oppure collegarli ad una ciabatta di corrente, dotata di interruttore, oppure ancora staccando la spina di quest’ultima, perlomeno di notte.

Ovviamente, prediligere elettrodomestici recenti, con una classe energetica più efficiente, che consumano 30-40% in meno di modelli più antiquati.