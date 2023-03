Sabato 18 marzo 2023 è il giorno della Milano-Sanremo, la tradizionale “classica” di ciclismo che si corre dal lontanissimo 1907!

Le previsioni meteo per sabato indicano nuvolosità in aumento rispetto ai giorni precedenti sia nel trattato padano da Milano a Genova, sia in quello rivierasco tra Genova e Sanremo. Ma salvo sorprese, le condizioni meteo saranno ideali per correre in bicicletta, con temperature miti che dovrebbero rimanere sopra i 15 gradi lungo un po’ tutto il percorso, anche se una volta giunti in faccia al Mar Ligure potrà esserci un po’ di vento.

Marzo 2023: 20 gradi arrivati in anticipo

Non sono, insomma, attese sorprese dal lato del meteo, il clima di questo marzo è mite, a tratti addirittura caldo, con le prime giornate sopra i 20 gradi. In Sardegna si sono già raggiunti 26°C vicino a Cagliari, ma anche nel Nord e nel Centro Italia non è andata tanto diversamente, sia a Milano che a Firenze si sono già toccati 23°C, a Roma e Palermo 22°C.

Questo mese di marzo, molto mite e con piogge modeste, sembra seguire un trend ben definito che vede le stagioni primaverili prendersi un pezzo dell’inverno e cederne un altro all’estate.

Neve a marzo ancora possibile?

Neve a marzo in pianura o lungo le coste? Seguendo il meteo di quest’anno sembra quasi impossibile che possa accadere, eppure è un evento, in Italia, non troppo raro ed è accaduto anche in tempi molto recenti. Accadrà quest’anno? Una risposta sicura è impossibile darla, ma certo è improbabile.

D’accordo, i cambiamenti climatici hanno reso il fenomeno meno frequente che in passato, ma non l’hanno affatto azzerato. Ed esattamente 10 anni fa, non un secolo, una nevicata di marzo entrò nella storia, scopriamo perché.

2013: un inverno spumeggiante e il nevone di febbraio

L’inverno 2012-2013 dal punto di vista meteo fu molto interessante, a tratti spumeggiante. Solo gennaio vide temperature leggermente meno fredde della media, soprattutto al Nord-Est. Febbraio fu freddo in tutta Italia e il giorno 11 vide una delle ultime grandi nevicate al Nord Italia.

Ma il freddo non cessò e tornò durante il mese di marzo. E lo fece in grande stile proprio il giorno della Milano-Sanremo.

17 marzo 2013: Milano-Sanremo interrotta per neve!

La classica di primavera quell’anno si correva il 17 marzo. I giorni precedenti erano stati molto freddi al Sud Italia, meno al Nord. Ma le condizioni meteo cominciarono a cambiare già il giorno 16.

La mattina del 17 marzo si presentò fredda e piovosa fin dalla partenza della corsa a Milano. La neve intanto, senza accumulare al suolo, iniziò a cadere persino su Genova accompagnata da una forte tramontana. Ma l’apoteosi bianca si realizzava al di là del Passo del Turchino. Giunti nell’alessandrino i corridori andarono incontro ai primi fiocchi di neve, che si fecero sempre più insistenti e costrinsero a interrompere la corsa sotto la tormenta a Ovada.

Corsa finita? Macché! Tutti sul pullman e corridori di nuovo in sella a Cogoleto, cittadina rivierasca tra Genova e Savona. La corsa proseguì sotto la pioggia, temperatura rigida (a Genova alle ore 13 c’erano 3°C, a Capo Mele alle ore 15 5°C!) e un tagliente vento di tramontana, ma al riparo dalla neve che continuava a cadere sui monti e sul versante padano.

Sul traguardo di Sanremo vinse un corridore tedesco, Gerald Ciolek, che proprio quel giorno incredibile ottenne il suo successo più prestigioso.

Dal 1907, in oltre un secolo, non era mai successo che la Milano-Sanremo fosse interrotta a causa della neve. E non sarebbe più successo nei 9 anni successivi.

Quanto dovremo aspettare perché si ripeta? Proprio il giorno della Milano-Sanremo è impossibile dirlo, ma la neve a marzo, anche in pianura e lungo le coste, tornerà, statene certi!