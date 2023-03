In un precedente articolo abbiamo analizzato le temperature di gennaio 2023, vedendo come il primo mese di quest’anno sia stato tra i più caldi mesi di gennaio mai registrati a partire dal 1850 e addirittura il più caldo in Europa.

Ora, sempre basandoci sul report del NCEI, passiamo ad analizzare altri importanti indici climatici come ghiacci marini, coperatura nevosa e precipitazioni.

Ghiaccio marino

A livello globale, gennaio 2023 ha registrato l’estensione del ghiaccio marino più bassa mai registrata in questo mese. Questo ha superato il minimo record precedente, stabilito nel 2017, di 150.000 miglia quadrate.

L’estensione del ghiaccio marino artico a gennaio è stata in media di 5,15 milioni di miglia quadrate, ovvero circa 243.000 miglia quadrate al di sotto della media 1991-2020. Questo rappresenta la terza più piccola estensione di gennaio nel record di 45 anni (inizio nel 1979).

L’estensione del ghiaccio marino antartico del gennaio 2023 ha toccato il minimo storico di gennaio a 1,25 milioni di miglia quadrate, ovvero circa 700.000 miglia quadrate al di sotto della media 1991-2020. L’estensione di questo gennaio è stata di circa 210.000 miglia quadrate inferiore rispetto al precedente minimo storico di gennaio 2017.

Copertura nevosa

L‘estensione della copertura nevosa dell’emisfero settentrionale durante il mese di gennaio è stata di circa 376.000 miglia quadrate al di sotto della media 1991-2020. Si tratta della 17° estensione più bassa della copertura nevosa mai registrata in questo emisfero.

L’estensione è stata superiore alla media in gran parte del Nord America occidentale e dell’Asia orientale, e inferiore alla media nella maggior parte del Nord America orientale, dell’Europa e dell’Asia meridionale.

Precipitazioni globali

Le precipitazioni, a livello globale, sono state ancora influenzate dalla presenza, seppur indebolita, della Niña.

Precipitazioni superiori alla media sono state osservate in parti del nord-est e dell’entroterra del Nord America orientale, della costa centrale e meridionale degli Stati Uniti occidentali, dell’Europa centrale, dell’Asia centrale e dell’Oceania orientale.

Auckland, in Nuova Zelanda, ha avuto il mese più piovoso mai registrato dal 1853.

Negli Stati Uniti, nove perturbazioni hanno portato precipitazioni nettamente superiori alla norma e inondazioni in California, con neve abbondante in montagna, mentre condizioni più secche della media si sono presentate in parte degli Stati Uniti nordoccidentali oltre che in gran parte del Messico e dell’Asia orientale, meridionale e occidentale.

Inondazioni si sono avute in Nuova Zelanda, Madagascar e Arabia Saudita.

Precipitazioni nettamente superiori alla norma si sono registrate anche nella regione baltica dell’Europa.

Cicloni tropicali globali

In tutto il mondo, si sono verificate quattro tempeste tropicali nominate, ma solo una ha raggiunta la forza di ciclone e nessuna quella di ciclone maggiore (con venti sostenuti di almeno 178 km/h).

Le quattro tempeste tropicali si sono verificate tutte nell’emisfero meridionale, come è normale in gennaio, ma il loro numero è stato al di sotto della media 1991-2020.

Il ciclone Cheneso, che si è formato nell’Oceano Indiano meridionale, ha portato forti piogge e inondazioni in Madagascar ed è stata l’unica tempesta della forza di un ciclone tropicale in tutto il mese. Delle altre tre tempeste, due si sono verificate nel sud-ovest del Pacifico e una al largo delle coste dell’Australia.

Prossimo appuntamento con le analisi climatiche del mese di febbraio.