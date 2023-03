Secondo le previsioni, il Nord Italia potrebbe continuare ad essere colpito dalla siccità almeno fino alla metà di aprile, con un forte deficit di precipitazioni e temperature leggermente più fredde rispetto a quelle di marzo (come riferimento alla media), con brevi periodi di freddo. Inoltre, nelle prossime settimane si prevede il rischio di gelate notturne.

Tuttavia, c’è il rischio che il ritorno delle piogge avvenga improvvisamente, con fenomeni di forte intensità che potrebbero causare un aumento del dissesto idrogeologico. Questo è particolarmente preoccupante perché il cambiamento climatico sta portando a una maggiore variabilità delle condizioni meteorologiche, rendendo difficile fare previsioni a lungo termine. È importante che si adottino misure preventive per gestire al meglio questa situazione, come il risparmio idrico e la pianificazione di un uso più sostenibile delle risorse idriche disponibili. In questo modo, si può contribuire a mitigare gli effetti negativi della siccità e prevenire il dissesto idrogeologico. Non è retorica, ma il futuro meteo climatico nessuno lo conosce con sicurezza, bensì la scienza ne ha solo una stima imperfetta.