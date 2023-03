I forti temporali che si stanno verificando da stamattina, oltre che intensi rovesci di pioggia, hanno provocato anche cadute di grandine.

Anche in Svizzera si fa sentire la Primavera, i prati sono in fiore, e le nuove gemme possono subire danni dalle avversità meteo come la grandine. In Svizzera, come in altre regioni, la primavera porta spesso condizioni meteorologiche variabili e, talvolta, estreme, tra cui temporali e grandinate. Queste condizioni possono causare danni alle piante, ai prati in fiore e alle nuove gemme che iniziano a crescere in questo periodo dell’anno. La grandine, in particolare, può danneggiare foglie, fiori e germogli, causando problemi alle colture e ai giardini.