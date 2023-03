La scossa di terremoto di magnitudo 2.8 avvenuta in provincia di Messina il 26 marzo 2023 alle 14:40:01 ora italiana è stata localizzata dall’INGV e successivamente confermata come evento sismico reale. Nonostante la magnitudo abbia una bassa intensità, non è possibile escludere che possa essere stata avvertita dalla popolazione locale. Tuttavia, al momento della segnalazione dell’INGV, non sono state riportate segnalazioni degli utenti su Twitter. È importante seguire le raccomandazioni delle autorità in caso di eventi sismici e rimanere vigili sulle eventuali ripercussioni sulla sicurezza personale e sul territorio circostante.