Il ciclone mediterraneo, rimasto per giorni a ridosso dell’isola, ha portato meteo a tratti perturbato per giorni. L’aria più fredda ha determinato un abbassamento delle temperature fin da inizio settimana, tanto da portare anche in quest’inizio Marzo la neve sulle montagne, in genere dai 1000 metri di quota.

Nella notte scorsa altri 15-20 cm di neve fresca hanno ricoperto le montagne del Gennargentu. Quest’inverno, nella sua seconda parte, si è rivelato estremamente nevoso per i rilievi sardi, anche se i fiocchi non si sono mai spinti fino a quote troppo basse.

Non capitava da diversi anni di avere così tanta neve quando siamo ormai a ridosso della Primavera. Vista la tanta neve al suolo, è probabile che per tutto Marzo il paesaggio si mantenga ben innevato, almeno sui comprensori più alti. Altre nevicate, ma residue, sono attese anche nei prossimi giorni. Ecco le previsioni.