L’evoluzione meteo per oggi, lunedì 27 marzo 2023, prevede condizioni atmosferiche sull’Italia molto differenti da zona a zona.

Nord Italia: cielo sereno o poco nuvoloso con possibili rovesci sui rilievi

Nella zona settentrionale del paese si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti per nubi basse al nordest e sull’Emilia Romagna orientale. Queste nubi potrebbero ridurre localmente la visibilità. Sulle zone di confine orientale e sul triestino sono attesi locali rovesci, con tendenza alla schiarita generale in tarda serata.

Centro e Sardegna: molta nuvolosità con rovesci sparsi e locali temporali

Nel centro e in Sardegna si prevede molta nuvolosità, con rovesci sparsi e locali temporali specie sulle regioni tirreniche. Si prevede una tendenza al graduale miglioramento su Toscana e Alto Lazio dal mattino, ma con sconfinamento delle piogge e rovesci sull’Adriatico. In serata, sul Tirreno, si prevede un miglioramento, ma con residui rovesci e temporali sull’Abruzzo.

Sud e Sicilia: cielo parzialmente nuvoloso sulla Sicilia e molto nuvoloso sulle regioni peninsulari

Nelle regioni meridionali e in Sicilia si prevede un cielo da parzialmente nuvoloso sulla Sicilia a molto nuvoloso sulle regioni peninsulari, con rovesci sparsi dal Tirreno in estensione anche sull’Adriatico nel corso della giornata e possibili isolati temporali.

Temperature: in calo le minime e le massime

Le temperature subiranno un calo generale, decisamente marcato al centro sud. Si prevede anche un calo delle massime.

Venti: deboli a moderati settentrionali al nord Italia con rinforzi serali sulle coste

I venti saranno da deboli a moderati settentrionali al nord Italia con rinforzi serali sulle coste. Al centro, saranno moderati occidentali con rinforzi nelle zone interne marchigiane e abruzzesi e sulle coste toscane, con possibili mareggiate. Si prevede una rotazione da nordovest a metà giornata e intensificazione nelle zone interne peninsulari e in Sardegna con possibili mareggiate sulle coste. Al sud e in Sicilia, i venti saranno da deboli a moderati sudoccidentali, con tendenza alla rotazione da nordovest e con decisi rinforzi sulle coste tirreniche e ioniche, con possibili mareggiate.

Mari: da agitati a molto agitati il Mar di Corsica, Mar di Sardegna, Tirreno centro settentrionale

I mari saranno da agitati a molto agitati nel Mar di Corsica, Mar di Sardegna e Tirreno centro settentrionale. Da molto mossi ad agitati il Mar

Ligure, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio. Gli altri mari saranno da mossi a molto mossi.

In conclusione, la situazione meteorologica odierna sarà caratterizzata da diverse condizioni atmosferiche sul territorio italiano. In generale, si prevede una tendenza al miglioramento nel corso della giornata, ma è bene prestare attenzione alle possibili mareggiate e ai rovesci localizzati. Restiamo aggiornati sulle previsioni meteo per il resto della settimana.