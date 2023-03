L’allerta Meteo della Protezione Civile per oggi soprattutto per la Sicilia, parte della Calabria ionica e le Marche.

Si parla di criticità di livello giallo per temporali o rischio idraulico.

Il Bollettino di Vigilanza prevede

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri di Toscana meridionale, Lazio, Campania, Basilicata occidentale e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, sul resto del Centro-Sud, ad eccezione dei settori centro-settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m sui settori appenninici, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Centro.

Venti: forti settentrionali su Liguria, Sardegna e coste toscane; localmente forti orientali sui settori costieri di Lazio, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali.

L’Italia è interessata da una circolazione di Bassa Pressione derivante da un’area ciclonica che insiste nei nostri Mari, e che si è portata con il suo minimo in Sardegna, ma che genera nubi intense nel Mar Tirreno ed in Sicilia. Tra Sicilia e Calabria sono in atto temporali.

Il meteo dovrebbe migliorare nel fine settimana, per altro con un aumento della temperatura.