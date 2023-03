Pioggia, vento e neve spazzano l’Italia, alle prese con un nuovo deterioramento delle condizioni meteo per un nuovo ammasso perturbato che risale anche verso il Nord Italia. La perturbazione è legata al vortice ciclonico, che da giorni è intrappolato sul Mediterraneo a ridosso della Sardegna.

L’immagine satellitare di questo pomeriggio mostra in grande evidenza lo spettacolare occhio del vortice posizionato sul Tirreno, a due passi dalla costa orientale della Sardegna. Il fatto che l’occhio si veda così nitidamente può far presumere che il sistema ciclonico si alimenti autonomamente dal mare più caldo.

Queste dinamiche avvengono quando i sistemi ciclonici assumono sembianze di tipo simil tropicale sul Mediterraneo. Non siamo però in presenza di un cosiddetto ciclone dal cuore caldo, o perlomeno non in questa fase e con tutte le caratteristiche tipiche.

Quest’inizio Marzo è davvero insolito, per tutto questo maltempo invernale che avvolge l’Italia. La situazione tra l’altro non è destinata a migliorare nemmeno nei prossimi giorni e solo nel weekend il vortice di bassa pressione inizierà ad allontanarsi dall’Italia.