I temporali provenienti dalla Svizzera stanno raggiungendo la Valle d’Aosta dove sono segnalati fulmini tra la neve che cade fitta sui rilievi generalmente sopra il 1500 m di quota. Ma la quota neve tenderà a scendere sensibilmente, soprattutto nel corso della giornata di domani quando transiterà un secondo fronte freddo e la temperatura sarà diminuita.

Ci sono saranno forti rovesci di neve su tutta la fascia montana della Valle d’Aosta, con fulmini roboanti sotto grossi fiocchi di neve. Non è da escludere che in alcune località nelle prossime ore possono cadere dai 50 ai 70 cm di neve. Tuoni e pioggia, forse grandine potrebbe cadere nel fondovalle, come Aosta. Insomma, la Valle d’Aosta questa volta in prima fila in un’ondata di maltempo iniziato ormai alcuni giorni fa.