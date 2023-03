Le condizioni meteo hanno consentito in Valle d’Aosta, soprattutto nel settore centro occidentale, e principalmente sui rilievi maggiori, nevicate fortissime. Ormai a quota 2000 m c’è oltre 1 m di neve fresca.

È consuetudine che la Val d’Aosta venga investita da nevicate abbondanti quando soffiano correnti occidentali, le stesse che invece lasciano a secco gran parte delle regioni settentrionali, con cieli sereni e temperature estremamente miti, aggravando la situazione di siccità.

Ma in Valle d’Aosta la situazione è totalmente diversa, soprattutto in quota, con gran neve e condizioni meteo invernali, anche se con temperature non eccessivamente basse in quanto ancora sull’Italia soffiano correnti sud-occidentali. Ma la temperatura tenderà a diminuire, consolidando il manto nevoso.

Tuttavia, anche in Valle d’Aosta ormai siamo in procinto di una situazione atmosferica primaverile, pertanto durante le ore pomeridiane la neve tenderà alla fusione superficiale. E per tutti coloro che si recano in Valle d’Aosta, soprattutto per l’uscita, eventualmente fuoripista, suggeriamo di consultare le previsioni meteo locali oltre che eventuali avvisi per il rischio valanghe.