Una serie di temporali sono esplosi nelle ultime ore su parte dell’est della Val Padana, in particolare sul Veneto Orientale e Meridionale, specie nelle province tra Venezia, Padova e Rovigo. Non sono mancate grandinate localmente abbondanti, come accaduto nei pressi di Mestre.

L’attività temporalesca ora si concentra sull’Emilia Centro-Orientale. Una serie di rovesci localmente forti stanno interessando il ferrarese, ma anche tra il bolognese e l’entroterra tra il riminese e il ravennate. Segnalate anche in questo caso delle grandinate, seppure di piccole dimensioni.

Lo scoppio di questi temporali è legato al passaggio di un nucleo d’aria molto fredda e instabile in quota, in contrasto con il riscaldamento diurno dei bassi strati. Questi fenomeni sono il chiaro segnale del cambio di stagione ormai conclamato, con la primavera che vede la ripresa dei temporali sul Nord Italia.