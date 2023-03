I venti occidentale spingeranno fronti perturbati verso le Alpi. Tali condizioni meteo sono responsabili di un’ombra pluviometrica su gran parte del Nord Italia, ma non in quasi tutta la Valle d’Aosta. I settori montani, infatti, ricevono ingenti precipitazioni, ed in questa circostanza, sono attese fortissime nevicate.

Ma non essendoci temperature particolarmente basse, la neve potrebbe cadere soprattutto sopra i 1500 metri, ma su ciò è sempre molto complesso fare previsioni. Se ne sa qualcosa a seguito della nevicata record di Aosta del dicembre 2017, con la città paralizzata da una nevicata inattesa. Cadde circa un metro di neve in una regione abituata più che altre alle nevicate, che fu colta di sorpresa e poi ci furono numerose polemiche e scambi di accuse. D’altronde la stessa Aosta fu paralizzata dalla neve.

Super neve, quindi, sino a circa ben 2 metri è si prospetta per i rilievi oltre i 1500 metri del settore centro occidentale. Ovvero una benedizione per i ghiacciai di questa parte della Valle d’Aosta.