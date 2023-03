Se le previsioni meteo saranno confermate, la Spagna si appresta a vivere un improvviso periodo caratterizzato da temperature altissime. Le attuali stime parlano di temperature anche di oltre i 30°C in diverse città del sud per il prossimo fine settimana.

Ebbene, dopo una decina di giorni con frequente maltempo, neve sino a quote molto basse, neve sino alle zone alte di Barcellona, arriverà l’alta pressione africana con la sua prima ondata di calore dalle caratteristiche estive del 2023. Tale evento meteo avrà ripercussioni anche in Italia, dove avremo un sensibile incremento termico, con valori sopra la media, e picchi oltre i 20 gradi in diverse località.

Insomma, l’estate 2023, per ora lontana, non appare così distante considerato tutto, ed è opportuno predisporre eventuali risorse per proteggersi dalla calura eccessiva, spesso orma con intensità imprevedibile ed insulsa.