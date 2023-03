Meteo in peggioramento in Sicilia, in particolare nel settore occidentale dove si sono avute piogge abbondanti, anche con temporali. I maggiori accumuli non sembrano superino i 30 millimetri. Nel palermitano si va dai 10 ai 16 millimetri.

In genere, non è piovuto nel catanese, se non localmente. Solo piovaschi, per ora, ci sono stati nel messinese. Mentre, piogge moderate hanno raggiunto le zone interne, laddove la pioggia ha una maggiore importanza perché alimenta fiumi e torrenti.