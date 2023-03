Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non sono positive per l’Italia, poiché sono attese piogge in molte zone del paese. Il Centro Meteo Europeo prevede che gli eventi saranno limitati ad alcune zone e che la pioggia sarà di entità modesta, con un periodo di circa 10 giorni. Tuttavia, gran parte delle precipitazioni, ma anche della neve sui rilievi, si concentrerà a nord delle Alpi e fino al nostro crinale. I Balcani occidentali avranno invece piogge copiose, ma sembra che ci sarà un’ombra pluviometrica sull’Italia. Purtroppo, la situazione sembra essere peggiore per il Nord Ovest, dove la possibilità di pioggia è praticamente nulla.

Anche in Sardegna e Sicilia, dove mancano solo 45 giorni prima dell’inizio della siccità estiva, sono previste piogge irrilevanti. La situazione meteorologica sembra essere molto incerta, pertanto è importante monitorare costantemente le previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.