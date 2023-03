Dopo alcuni giorni di anticiclone e cielo terso, cambia il meteo sull’Italia per l’arrivo sull’Italia di una perturbazione da ovest. I cieli si sporcheranno non solo per la nuvolosità, ma anche per pulviscolo sahariano dovuto a correnti meridionali provenienti direttamente dal deserto algerino.

Nella giornata di domenica il pulviscolo invaderà soprattutto la Sardegna, le regioni centrali e in parte anche il settore tra Levante Ligure ed Emilia Romagna. Il carico di sabbia ad inizio settimana insisterà sulle regioni centrali e aumenterà anche al Sud, dove lo ritroveremo anche martedì.

Le piogge che cadranno in corrispondenza del passaggio perturbato, soprattutto in avvio di settimana, saranno intrise del pulviscolo sahariano. Ci sarà quindi un residuo di sabbia che si depositerà con la pioggia sulle superfici e ciò si renderà visibile soprattutto sulle auto.