Parlare di neve di questi tempi, poi a Roma è una sorta di meteo follia, eppure solo nel 2018 la neve cadde quando era la fine di febbraio. E ciò non è poi così distante nel tempo. Una nevicata di rilevanza storica si ebbe nel marzo 1971, quando l’Italia fu investita da un’ondata di gelo e neve. A Roma la neve cadde il 4 ed il 6 di marzo.

La città fu imbiancata dal bianco candore anche in centro. Sulla base delle previsioni meteo attuali, di neve a Roma non c’è nemmeno l’ombra per i prossimi giorni, ed anzi, difficilmente per questa stagione, in quanto ormai incombe la primavera, anche se il rischio di ondate di freddo tardive è da tener conto con lo sconquasso climatico che viviamo.