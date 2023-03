Nelle ultime 24 ore la situazione meteo in Puglia è peggiorata sensibilmente, con pioggia e temporali. In varie località ci sono state anche cadute di grandine. La temperatura è inferiore alla media per il flusso di aria fredda proveniente dai Balcani. Tuttavia, non si registrano cadute di neve a bassa quota, se non oltre i 900 m di quota.

Il tempo sarà instabile per tutta la giornata odierna, fintanto che il minimo di bassa pressione non si sposterà più decisamente verso Albania e Grecia.

Stamattina, la temperatura oscillava dai 5 gradi della collina, agli 8 gradi della costa.