A partire da domani, ulteriori piogge sono attesi in Italia. Noterete che le prossime aree interessate dalle piogge saranno la Toscana e le regioni tirreniche, la Liguria orientale, di nuovo la Sardegna. Scarsissime sono le precipitazioni previste nelle regioni del Nord Italia, soprattutto in Pianura Padana dove continuerà persistere la situazione di emergenza per la siccità.

Precipitazioni fino al 8 marzo 2023 per i capoluoghi italiani

Carrara, Massa 19 mm

Udine 13 mm

Vibo Valentia 12 mm

Gorizia, Lucca 9 mm

La Spezia 8 mm

Rieti, Roma 7 mm

Pisa, Ragusa 6 mm

Livorno 5 mm

Brindisi, Caserta, Frosinone, Messina, Pistoia, Terni, Trieste 4 mm

Bari, Latina, Oristano, Trapani 3 mm

Agrigento, Aosta, Benevento, Carbonia, Cosenza, Firenze, Grosseto, Napoli, Perugia, Pordenone, Prato, Reggio di Calabria, Savona, Siracusa, Tempio Pausania 2 mm

Avellino, Bergamo, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Enna, Genova, Iglesias, Lecce, Monza, Salerno, Sanluri, Sassari, Siena, Trani, Treviso, Viterbo 1 mm