Forti temporali si potrebbero verificare nelle prossime ore nella parte settentrionale del Piemonte con neve sui rilievi alpini. Forse temporali, ma di certo rovesci di neve si avranno anche nella fascia alpina ovest torinese. Qualche rovescio di pioggia potrebbe raggiungere anche Torino, mentre la possibilità di temporale sembra essere medio-bassa.

Il fenomeno meteo in atto su vasta scala in Europa sancisce l’inizio della primavera meteorologica a tutti gli effetti, con l’avvento dei temporali a carattere diffuso e di forte intensità. Il Piemonte a questo punto avrà sempre meno sbarrata la via alle perturbazioni oceaniche dall’arco alpino, in quanto i sistemi nuvolosi riusciranno gradualmente a superare la barriera montuosa e a portare finalmente la pioggia in regione, sempre che nelle prossime settimane transitino nuove perturbazioni.