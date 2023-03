Il cuneese stavolta ha ricevuto un’abbondante nevicata. Tanta neve proprio come dovrebbe cadere in questa parte d’Italia d’inverno. Neve di marzo, neve che durerà poco viste le previsioni meteo, tuttavia, si tratta di precipitazioni che alimenteranno le falde acquifere ed anche i corsi d’acqua. Ma la precipitazione è del tutto insufficiente per colmare la grave siccità del Piemonte.

Tanta neve presente nel cuneese sopra i 1000m. Foto dal Rifugio Selleries con oltre 1 metro di neve e da i due vagamondi sul Tetto Caban tra 60-70cm di manto bianco. pic.twitter.com/et7WOHMDRp — Kurosh1974 (@Kurosh_74) March 4, 2023