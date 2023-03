Nevica quasi in pianura in Emilia, nella zona di Bologna con circa 2°C nevischia fitto dopo alcune ore di pioggia. Nevica di nuovo sui rilievi a quote molto basse. Le condizioni meteo vedranno maltempo sino a questa sera, con una riduzione graduale delle precipitazioni che derivano dal ciclone mediterraneo che richiama aria fredda dai Balcani, umida perché associata ad una perturbazione.

Il maltempo, pertanto, continua in Emilia e Romagna. In Romagna la neve cade a quote lievemente superiori, ma sempre a bassa quota, ovvero in collina. Nevica nella Repubblica si San Marino.