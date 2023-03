Il modello matematico tedesco ICON, la cui affidabilità è più che ottima, prospetta la possibilità di ottime nevicate sui rilievi della Valle d’Aosta. Questa regione, nonostante i suoi maestosi rilievi, osserva intense nevicate con i venti di nord ovest. Eppure, i medesimi lasciano all’asciutto tutto il Nord Ovest italiano, così come anche le Alpi del Piemonte, eccetto qualche area del crinale, le Alpi della Lombardia. Neve debole è attesa nelle Alpi dell’Alto Adige, quasi niente in quella del Trentino e del Veneto. Neve anche discreta, come quantità, considerando i tempi, dovrebbe cadere nelle Alpi Giulie e Carniche in Friuli. Fioccate sono previste nelle aree più in quota dell’Abruzzo e del Lazio.